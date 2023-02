El aclamado tributo a Whitney Houston llega a Tel Aviv

Once años después de la trágica muerte de Houston, el 17 de mayo llega a Israel su mundialmente conocido espectáculo tributo, en el que Grace, que representó a los Países Bajos en el 50º Festival de Eurovisión y ha participado en America’s Got Talent, interpretará todos sus éxitos.

Once años después de la trágica muerte de Houston, el 17 de mayo llega a Israel su mundialmente conocido espectáculo tributo, en el que Grace, que representó a los Países Bajos en el 50º Festival de Eurovisión y ha participado en America’s Got Talent, interpretará todos sus éxitos.