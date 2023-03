El amor correspondido entre un intelectual israelí y América Latina

El profesor Raanan Rein dirige la cátedra Elías Sourasky de Historia de América Latina y España en la Universidad de Tel Aviv y acaba de finalizar una cadencia de nueve años como vicepresidente de esa casa de estudios.

Desde Inglaterra, donde dictaría un curso sobre voluntarios judíos que partieron del Mandato Británico en Palestina para pelear en la Guerra Civil Española, Rein habló con ISRAEL21c en Español sobre las lecciones que los israelíes pueden aprender de los latinoamericanos, su amor por un club argentino y la decisión que lo llevó a ser un académico con alegrías y nostalgias a ambos lados del Atlántico.

Primer tiempo

Nacido en 1960 en Guivatayim en el centro del país, desde niño Rein sintió un interés particular por la política y las luchas ideológicas. Y mientras sus compañeros de escuela cubrían las paredes de sus habitaciones con afiches de futbolistas, él colgaba fotos de Salvador Allende, el presidente socialista chileno derrocado y asesinado por el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973.

Si bien en su casa no existía un marco ideológico, sus padres siempre leían diarios y revistas que, según contó el académico, ofrecían diferentes miradas sobre los sucesos políticos nacionales e internacionales.

Ese acceso temprano a la información y las conversaciones con amigos dentro y fuera de la escuela secundaria -incluso en grupos activistas- fueron circunstancias que comenzaron a definir al especialista en historia de América Latina y España que hoy divide su vida entre la docencia en Israel y el exterior.

Cuando le llegó el turno de cumplir con el servicio militar obligatorio, Rein se postuló para un cargo en la radio del Ejército Galei Tzahal y lo aceptaron. “Me nombraron director de noticias del exterior y estuve allí cuatro años. Desde los 18 años empecé a recibir The Guardian, Time, Newsweek, The Economist… y me pasaba los días revisando los cables de agencias de noticias internacionales”, recordó.

En aquellos años entre fines de los 70 y comienzos de los 80, Rein pudo forjar en la radio castrense una agenda política internacional de corte progresista y la influencia fue tan relevante que incluso el embajador de Sudáfrica en Israel le pidió a su jefe que lo expulsara por su férrea oposición al Apartheid.

“En esa etapa sentía que debía profundizar mis conocimientos sobre el tercer mundo y así tomé cursos sobre el colonialismo europeo en África y relaciones internacionales. En 1982, cuando comenzó la Guerra del Líbano, el jefe de la radio nos ordenó viajar en auto desde el sur de Tel Aviv hasta Beirut, a donde llegue para ocuparme de leer las noticias libanesas en inglés y francés”, recordó.

Esa etapa no hizo más que ahondar su interés por los países subdesarrollados. Y así fue como en 1988 desechó una tentadora oferta periodística en el naciente Canal 2 para hacer un doctorado en Historia, que lo llevó a vivir en España y la Argentina junto a su esposa, nacida en ese país sudamericano pero que emigró a Israel con sus padres en 1963 con apenas tres años.

Entretiempo

La actualidad israelí muestra al país comenzando a transitar algunos de los arduos caminos que históricamente han recorrido -y aún lo hacen- los Estados latinoamericanos: crisis institucional, amplia brecha socioeconómica, manifestaciones masivas con pedidos de renuncias y reclamos de justicia social (este es el núcleo de la ideología del partido peronista argentino del que Rein, convertido hace décadas en su analista más profundo, ha escrito numerosos textos).

Ante el escenario coyuntural, Rein afirmó: “Los israelíes deben conocer mejor la historia reciente de América Latina porque la sociedad civil que hoy muestra una vitalidad y disponibilidad para manifestarse tendría que comprender que las resistencias pueden durar mucho tiempo y que las crisis no terminan de inmediato”.

Rein comenzó como periodista especializado en noticias del exterior pero luego se decidió por la historia. Foto cortesía de Raanan Rein.

Como historiador, Rein remarcó que los hechos pueden evolucionar de una manera u otra. Sin ser determinista, consideró que una lección que Israel puede tomar de la América hispana es la adopción de una constitución: “Eso podría limitar a los poderes y marcar nuevas reglas de juego para la política y la sociedad. Y no me parece imposible”.

Segundo tiempo

“Zvi dice que tiene frio en la cabeza, cierra una ventana,

Y creo que el Hapoel volvió a perder,

y pobre la afición, que le comen el corazón,

Conduce despacio, conduce despacio”

Esta canción del músico israelí Arik Einstein define muy bien la relación del intelectual con el fútbol pero para comprender más hay que trasladarse a Villa Crespo, un barrio de Buenos Aires donde muchos judíos argentinos vivieron y viven en el marco de una ferviente actividad cultural y deportiva. Su esposa, de hecho, nació allí.

Cuando Rein comenzó a viajar con ella a la Argentina siempre fue hospedado por su familia política en esa jurisdicción. Esa situación lo definió como fanático del Club Atlético Atlanta, la institución deportiva que por geografía y participación está asociada con los judíos porteños sin pertenecer a la comunidad como tal.

El libro “Los Bohemios de Villa Crespo: Judíos y Fútbol en la Argentina” publicado en 2012. Foto cortesía del Club Atlético Atlanta.

No eligió el camino fácil con Boca Juniors o River Plate, los equipos argentinos más populares y ganadores, sino el coherente porque, según dijo, como hincha de Hapoel Tel Aviv la pasión va acompañada al desconsuelo.

“Sufrir por el amor en el fútbol es algo a lo que estoy acostumbrado. Además, toda la familia de mi esposa es de Atlanta y cuando llegué por primera vez a la Argentina, no es que llegué al país o a la ciudad sino a Villa Crespo. Era inevitable”, dijo.

Su libro “Los Bohemios de Villa Crespo: Judíos y Fútbol en la Argentina” (2012) no solo refleja la fuerte conexión entre Rein y Atlanta sino aspectos sobre cómo la colectividad judía se involucró en la vida deportiva argentina.

Eso sí: hasta ahora nunca lo pudo ver en Primera División. Fin de la segunda etapa.

Tiempo adicional

“Vivir el país y la región como extranjero pero también como local me permitió entender siempre más. Nunca me fui a un hotel y seguir lo que pasaba desde un televisor”, indicó.

Así, presenció la hiperinflación argentina de 1989 que sumergió al país en una profunda crisis económica.

Rein fue testigo de primera mano del caos socioeconómico que sufrió la Argentina en 1989 por culpa de la hiperinflación. Foto captura de pantalla

A tal punto fue influenciado por sus vivencias que un año después, mientras dictaba un curso sobre historia europea del siglo XX, dio una clase sobre la República de Weimar, donde la inflación y la destrucción de la economía alemana en cierto modo le abrieron la puerta al poder a Adolf Hitler. Allí encontró una reflexión: “Al hablar de la hiperinflación de Alemania pude compartir con los alumnos qué significaba para un ciudadano humilde alemán, argentino o israelí vivir con aumentos anuales del 1.500 por ciento”.

A lo largo de los años, Rein tuvo encuentros con políticos latinoamericanos. “Más de una vez llegaron a mi oficina diferentes candidatos a presidente para escuchar mi perspectiva. Es una enorme satisfacción para mí”, destacó. Algunos todavía están el poder.

Antes de terminar la charla, Rein adelantó que en poco más de dos meses se lanzará su nuevo libro “Cachiporras versus Tacuara: autodefensa judía en la Argentina y Uruguay 1960 – 1975”, una época en la que justamente Atlanta tuvo su época de gloria.

Eso sí, en un cierre muy rioplatense, el intelectual no pudo precisar cuándo el club de sus amores volverá a vivir días más felices. ¿Acaso alguien sabe cuándo llegará el Mesías?

