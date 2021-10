Uno de los campos de concentración nazi más conocido debido a la gran cantidad de personas que perdieron la vida durante el III Reich es el de Auschwitz-Birkenau, situado en Polonia. Recordamos que el antisemitismo fue uno de los valores que propugnó el nazismo, por lo que una gran cantidad de judíos, gitanos, comunistas… fueron llevados a campos de concentración y de exterminio.

En Auschwitz, 1,1 millones de personas fallecieron en el campo de concentración por frío, hambre o las cámaras de gas. El Museo que actualmente administra el campo ha querido denunciar unos grafitis antisemitas en nueve casetas que fueron los antiguos barracones del complejo.

Los grafitis han sido denunciados por toda la comunidad del museo

Los textos incluían declaraciones en inglés y alemán, así como algunas referencias del Antiguo Testamento que los antisemitas utilizan con frecuencia, aseguró el museo en un comunicado publicado en Twitter.

“Una ofensa contra el sitio conmemorativo es, sobre todo, un repugnante ataque al símbolo de una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad y un golpe extremadamente doloroso para la memoria de todas las víctimas del campo alemán nazi de Auschwitz-Birkenau”, ha asegurado la cuenta de Twitter.

La policía está pidiendo información a los visitantes

En estos momentos la policía ya está analizando el caso y buscando toda la información al respecto para encontrar a los culpables. Por ahora, se están revisando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, y los responsables ya han borrado las marcas.

Statement concerning the vandalism that took place on October 5 at the Auschwitz II-Birkenau site. pic.twitter.com/bsNepIRCcL

Por otra parte, también se ha solicitado a los visitantes que dieran toda la información posible del incidente ocurrido para poder atrapar a los culpables. Tal y como ha asegurado el museo, la seguridad en el campo de concentración es constante, pero el presupuesto se ha visto reducido debido a la crisis del coronavirus.

