Los incidentes antisemitas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y otros países han aumentado considerablemente desde el comienzo de la campaña militar de las FDI en Gaza la semana pasada.

Según el Community Security Trust, la organización de seguridad judía comunitaria del Reino Unido, se produjeron 86 incidentes antisemitas entre el 8 y el 17 de mayo, en comparación con sólo 16 incidentes en los diez días anteriores.

En un incidente impactante ocurrido el domingo, un convoy de unos seis vehículos privados con banderas palestinas atravesó el domingo el barrio de St John’s Wood, en el norte de Londres, y un individuo gritó desde un altavoz en uno de los coches “Que se jodan los judíos”, “Que se jodan sus hijas”, “Que se jodan sus madres”, “Violen a sus hijas” y “Liberen a Palestina”.

Un vídeo del incidente se difundió ampliamente en las redes sociales.

UNBELIEVABLE!

"F**k the Jews" "F**k their daughters" "F**k their mothers" "Rape their daughters"

"Free Palestine"

Finchley Road, London, this afternoon!@CST_UK pic.twitter.com/AYZmuCG0x5

— SussexFriendsofIsrael (@SussexFriends) May 16, 2021