Durante años sólo aquellos con un permiso especial podían visitar los depósitos de la Cinemateca de Jerusalem para ver las imágenes que se conservan en el Archivo Cinematográfico de Israel. Sin embargo, tras un gran esfuerzo de digitalización, cualquiera con una conexión a Internet puede ver las imágenes.

«Estamos en la parte divertida en la que podemos compartir este tesoro con el público», dice Noa Regev, directora de la Cinemateca de Jerusalem. El proyecto comenzó en 2015 y costó 10 millones, con el objetivo de preservar, restaurar y digitalizar su colección audiovisual, el archivo puede verse ahora en streaming a través de una página web que se lanzó en hebreo a finales de 2020 y que añadió subtítulos en inglés en octubre.

Dividido en dos secciones, el sitio web incluye una categoría de pago a la carta, «The Artistic View», que contiene 300 largometrajes israelíes, y un área gratuita «Historical View» con versiones digitalizadas de películas raras, todos los noticiarios creados en Israel desde 1927 hasta 1972, películas caseras y colecciones familiares.

La «Vista Histórica» expone, en su mayor parte en blanco y negro la vida de la región a través de elecciones y guerras, plantaciones de árboles y anuncios de salones de belleza de los años 20. También hay versiones completas de secuencias históricas que tal vez se hayan visto como fragmentos en documentales, como la Declaración del Estado de Israel.

Hay mucho que ver en la plataforma, que se puede buscar por década, palabra clave y lugar, con más selecciones en camino. Hasta ahora sólo se ha digitalizado el 30% del material. Regev calcula que en cinco años estará disponible la totalidad del archivo. «La gente sigue descubriendo más material», añade, asegurando que, como el archivo crece constantemente, puede que nunca esté totalmente disponible en línea. «Los materiales más fascinantes son los que se traen del boydem [ático en yiddish] de alguien, tanto en Israel como en el extranjero».

A continuación se presenta una lista de algunos de los materiales que se pueden ver ahora, que abarcan desde finales del siglo XIX hasta el XX.

Película de los Hermanos Lumière sobre Jaffa, Belén y Jerusalén, 1896:

Filmado por un representante de los hermanos Lumière, pioneros del cine francés, justo un año después de que inventaran su innovador dispositivo Cinématographe, este clip de nueve minutos -la primera grabación de vídeo de la región- comienza con un tren entrando en la estación de Jaffa en 1896. Los espectadores no saben a qué atenerse: a la locomotora que esperaban desde Jerusalem (que sólo llega una vez al día) o al extraño aparato que maneja un extranjero. El carrete recorre Jaffa, Belén y Jerusalem y muestra los vendedores, los bigotes y los camellos de hace 130 años.

El camarógrafo de Thomas Edison en Tierra Santa, 1903.

Para no ser superado por sus colegas franceses, el inventor estadounidense Thomas Edison envió al camarógrafo Alfred C. Abadie a la región unos años después, en 1903, con un Kinetógrafo. Abadie capta una calle principal de Jaffa y la «calle más concurrida» de Jerusalem, sin nombre. Cinco hombres con los brazos entrelazados están en el centro del objetivo de Abadie durante una sección introducida por una tarjeta de intertítulos que dice «Danza judía en Jerusalem», saltando al ritmo de una música que no podemos oír en el clip mudo.



Dos niños israelíes celebran Purim en el zoológico de Tel Aviv en 1959, en un documental disponible en el Archivo Cinematográfico de Israel. (Captura de pantalla a través del Archivo de los Estudios Herzliya).

Purim en el zoo de Tel Aviv, 1959.

El archivo guarda encantadoras imágenes tanto de Purim como del famoso zoo de Tel Aviv (que solía estar en el centro de la ciudad, cerca de la actual plaza Rabin), y coinciden en este corto de 1959 de celebraciones disfrazadas entre jaulas de leopardo. Esto fue en la época en que los disfraces de Purim eran originales hechos a mano, y aquí vemos a un niño con un disfraz con plumas que se acerca cómicamente a pelícanos de aproximadamente la misma altura, mientras que unos hermanos vestidos de exploradores arrastran un falso globo aerostático.



Josephine Baker visita Israel en 1954 en una grabación disponible en el Archivo Cinematográfico de Israel. (Captura de pantalla a través del Archivo Cinematográfico de Israel y la Cinemateca de Jerusalem, archivos estatales de Israel).

Josephine Baker sube a un coche junto a un funcionario israelí.

Las estrellas americanas del teatro y la pantalla visitaron Israel durante los años 50 y 60, y sus aterrizajes ceremoniales en el aeropuerto de Lod fueron grabados. Josephine Baker, la cantante y activista nacida en Estados Unidos que se instaló en Francia, voló con El Al en 1954 para realizar varios espectáculos (e intentó, sin éxito, adoptar un niño israelí). Cuando el actor de «White Christmas» Danny Kaye realizó una visita sorpresa unos años después, en 1961, pasó la mayor parte del tiempo en el campo de golf de Cesarea. Al año siguiente, Frank Sinatra llegó en un jet privado para dar siete actuaciones cuyos beneficios se destinaron a un centro juvenil judío-árabe de Nazaret. Y cuando Kirk Douglas la visitó en 1964, se reunió con el tercer Primer Ministro de Israel, Levi Eshkol.

El más conmovedor de estos clips es el de Sammy Davis Jr., que vino para una visita de un día en 1969 y pidió que le llevaran directamente del aeropuerto al Muro de los Lamentos, donde metió un deseo escrito a mano entre las antiguas piedras.

Descubrimientos arqueológicos.

Las piedras antiguas son un tema recurrente en el archivo, incluida una cueva funeraria del periodo asmoneo encontrada accidentalmente en 1956 cuando se preparaban los cimientos de un edificio de apartamentos en la calle Alfasi de Jerusalem. En otro clip, las imágenes aéreas registran las excavaciones en la cima de Masada, dirigidas en 1963 por el arqueólogo y político Yigael Yadin. La reedición del antiguo anfiteatro romano de Cesárea en 1961 -tras un paréntesis de 1.700 años- se filmó para grabar a la multitud de músicos internacionales traídos para reinaugurar el espacio, incluido el violonchelista Pablo Casals, que tocó en un humilde escenario entre ruinas.

Mercado del Carmelo, 1969.

Por otro lado, algunos clips no tienen la gravedad de la historia antigua, los imperios bíblicos o las batallas históricas, sino que son simplemente divertidos. Este vídeo muestra a los compradores pinchando descaradamente pescado en escabeche y exhibiendo las extremidades de pollos descuartizados en el mercado del Carmelo de Tel Aviv. Sólo hay mujeres comprando en el clip, y quieren asegurarse de que están seleccionando el mejor relleno en el espacio en blanco. ¿Y qué pasa si sus manos y sus narices tocan media docena de pasteles rellenos de crema que no acaban comprando?

Cuando no pinchaban las cosas en persona en el mercado, los compradores israelíes confiaban en los anuncios de televisión para saber qué era bueno. Regev dice que los anuncios antiguos del archivo son una joya poco explorada, como éste del fabricante israelí Osem que anima a las madres a alimentar a sus hijos pequeños con un caldo de cubitos y agua hirviendo. (Debió de impresionar: la sopa en polvo es un producto básico en los hogares israelíes hasta el día de hoy). El paisaje israelí aparece en otros anuncios, como la playa de Cesarea en un anuncio de trajes de baño de Gottex de 1964, y un viaje por carretera a Rosh Hanikra como premisa para un anuncio de scooters Heinkel de bajo consumo.

Fuente: Jewish Telegraphic Agency

Autora: Karen Chernick.