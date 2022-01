El autor Ilan Sheinfeld recibió el Premio Brenner de Literatura 2021 por su libro The Jewish Monk, publicado por Kinneret Zmora, editado por Noa Menhaim. El anuncio fue hecho hoy por la Asociación de Escritores Hebreos de Israel, que está a cargo de otorgar el premio, uno de los premios literarios hebreos más antiguos y prestigiosos, otorgado anualmente durante los últimos 76 años. Ilan Sheinfeld recibirá 50.000 ILS (16.000 $).

Los jueces del premio escribieron: “El monje judío fue elegido entre 90 libros de prosa, todos publicados el año pasado. Cuando escuchamos la palabra 'anusim' (conversos forzados), inmediatamente pensamos en los marranos españoles y portugueses. En una novela voluminosa, rica en detalles y que abarca múltiples generaciones, Ilan Sheinfeld expande nuestra conciencia y cuenta la historia de anusim en América del Sur.

“A lo largo de la novela, Ilan Sheinfeld se enfoca en una figura, Francisco Maldonado da Silva, hijo de médico y médico él mismo, quien desde que descubrió sus raíces judías, soporta un ciclo continuo de sufrimiento, tortura, promesas y tentaciones, todo diseñado para devolverlo a la Iglesia en cuyo seno fue criado. Su firme adhesión a sus principios no flaquea hasta el amargo final. Su torturador, el Inquisidor Jefe del Tribunal Don Mañozca, es una figura compleja que se siente atraída por el médico judío, y así como uno volvió con el alma y el corazón a su judaísmo, el otro intenta con el alma y el corazón traerlo de regreso. su 'herejía'. El prolongado enfrentamiento entre los dos está repleto de conversaciones, fascinantes historias de vida, debates y discusiones sobre religión y ritual,

El Premio Brenner también se otorga a una novela debut de autores menores de 40 años. Dieciséis novelas compitieron por el premio, y el ganador es Boaz Danon por su libro Like an Egg (Pardes Publishing), que recibirá ILS 10,000.

Los jueces de este año fueron la Prof. Ziva Shamir, la Prof. Nitza Ben Dov, ganadora del Premio Israel, y la Dra. Dorit Silverman, Vicepresidenta de la Asociación de Escritores Hebreos. Observador: Meir Uziel, Centro Peres. El premio monetario se otorga anualmente desde 1945, cortesía de Rachel y Moshe Yanai.

Ilan Sheinfeld nació en Ramat Hasharon (1960). Tiene una Maestría en Literatura Hebrea, Teoría Literaria y Literatura Inglesa de la Universidad de Tel Aviv (1988), y se graduó de la Escuela de Dramaturgia Yuval Hamon, Tel Aviv (2006), y de la Escuela de Escritura de Guiones Idit Shchori, Tel Aviv (2007). ).

Ilan es autor y poeta, editor y editor, especialista en relaciones públicas y profesor de escritura creativa. Fue uno de los primeros en Israel en salir del armario y es un activista de larga data en la comunidad LGBTQ. Ilan es el orgulloso padre soltero de gemelos de diez años nacidos por subrogación en India, y han estado viviendo en Tuval en Galilea durante los últimos cinco años.

Ilan es autor de 29 libros, obras de teatro y guiones, incluido el éxito de ventas A Tale of a Ring, que ha sido traducido al inglés y al español, When the Dead Came Back, The Jewish Pirate's Wife y The Jewish Monk, libros de poesía y libros infantiles, guías para escritores y novelas. Durante la última década, también ha estado escribiendo un blog personal sobre su vida como padre soltero y como autor. Ilan es uno de los fundadores del Partido Demócrata y dirige su foro cultural.

Recibió dos veces el Premio del Primer Ministro de Obras Literarias Hebreas y el Premio Kugel de Literatura, y el Premio Literario de la Fundación Goldberg KKL-JNF, un premio por su obra Mermaids en el Festival Setting the Stage, Teatro Beit Lessin, y una subvención para desarrollar la obra de la Fundación Yehoshua Rabinovich para las Artes y el Teatro Beit Lessin, una Mención de Honor por su obra Paquetes en el Festival Tzav Kria, el Teatro Tzavta y muchos otros premios y galardones. La película Boxes, para la que escribió el guión, fue dirigida por Doron Alon y ganó el Premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine Independiente de Berlín y el Premio a la Mejor Película Extranjera en el Festival de Cortometrajes de Canberra.