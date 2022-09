¡El Museo del Diseño Holon presenta la exposición de moda más grande jamás presentada sobre la vida y obra del súper diseñador Alber Elbaz, uno de los mejores diseñadores del mundo y el diseñador israelí más exitoso del mundo!

Nueva exposición en el Holon Design Museum

Septiembre 2022 a Marzo 2023

Apertura al público desde el 15 de septiembre de 2022

Curadora: Yaara Keidar

En el Museo se presentan entre otros artículos, vestidos usados por las artistas de Hollywood, por las más famosas modelos internacionales en los desfiles de París, New York, Milano y mucho más.

La exposición, que abarca todo el edificio del Holon Design Museum, es la exposición más completa presentada hasta ahora sobre él y cuenta con muchos elementos que nunca antes se habían revelado. Un homenaje conmovedor que celebra su vida y obra.

“Lo único que no hago es resumir. No hago retrospectivas”. – Alvar Elbaz

Danny Weiss, director ejecutivo del Mediateque y del Holon Design Museum: “El Holon Design Museum se enorgullece de presentar al público israelí la emocionante, espectacular y fascinante exposición dedicada al mejor diseñador israelí del mundo, Alber Elbaz, quien murió repentinamente el año pasado Se invirtieron esfuerzos y recursos sin precedentes en esta exposición, que es una de las más complejas y costosas en la historia del museo. El equipo del museo, dirigido por Mia Dvash, la curadora en jefe, y Yaara Kidar, la curadora de la exposición, lograron crear un magnífico mosaico que presenta la totalidad del trabajo y la personalidad de Alber Elbaz, al mismo tiempo que cumple con estándares intransigentes. La exposición despliega y reborda el mundo de Alber Elbaz, desde sus inicios en la ciudad de Holon donde creció y se elevó hasta las alturas que alcanzó en el mundo

Esta es una exposición que invita a sus visitantes, de Israel y del mundo, a una experiencia personal y conmovedora, pero también universal e inspiradora, como corresponde al hombre mismo”.

Mia Dvash, curadora en jefe del Holon Design Museum expresó : “Estamos emocionados de abrir la exposición de Alber Elbaz, quien creció en Holon y se abrió paso en el mundo desde allí. Alvar Elbaz tenía una rara habilidad para mirar el mundo y las personas a la altura de los ojos y al mismo tiempo mirar todo desde una perspectiva superior y universal. Nuestro objetivo es representar esta rara cualidad en la exposición: una mirada enfocada e íntima a las etapas de la vida de Alber y una mirada amplia a una obra que abraza el mundo, de un creador que tiene un talento extraordinario y al mismo tiempo es muy humano. . Esta exposición es también una oportunidad especial para presentar la capacidad del mundo del diseño para tratar el trabajo de una persona, tan poco tiempo después de su muerte, con la debida profesionalidad y sensibilidad

Yaara Keidar, curadora de la exposición: “Alber fue una superestrella en el mundo de la moda global, pero también siguió siendo una persona querida, generosa y humilde. Decía que no le gustan los resúmenes y que no hace retrospectivas. La exposición ‘Alber Elbaz – The Dream Factory’ se inspira en su espíritu y su cautivadora personalidad; no intenta resumir, sino contar a los visitantes una nueva historia de moda y emoción e inspirar tanto a sus muchos fans como a los nuevos soñadores. A través de más de 100 conjuntos de ropa que son la cúspide de la moda, cientos de fotografías, videos, objetos y artículos personales, la exposición presenta por primera vez al gran público los materiales de los que están hechos los sueños de Alber, palabra que muchos emplean para describir su trabajo. El ‘amor’ fue otro concepto rector en su vida y la exposición es, más que nada, una historia de amor para Alber

Esta es una invitación a conocer al súper diseñador revolucionario, conocer su apasionante historia de vida, su cautivadora personalidad y enamorarse’

Todos los espacios del museo están dedicados a un emocionante viaje entre los hitos en la trayectoria de la moda del súper diseñador Alber Elbaz, quien falleció el año pasado a causa de Corona. La exposición presenta modelos de alta costura, materiales de archivo raros, artículos personales y fotografías que nunca han sido reveladas al público, así como la colección de lanzamiento diseñada por Elbaz para su marca, AZ FACTORY, que no se ha mostrado en el museo hasta hoy, un vestido que diseñó para la actriz de Hollywood Meryl Streep, y muchas otras sorpresas que nunca han sido desveladas

Como parte de la exposición, también se presentan los modelos de exhibición LOVE BRINGS LOVE, un evento sin precedentes en la historia de la moda mundial, donde 46 de las mejores casas de moda del mundo se reunieron para crear modelos tributo en honor a la memoria de Alber, entre ellos

Versace, Gucci, Balenciaga, Christian Dior, Giorgio Armani, el evento fue iniciado por su socio, Alex Ko, y la marca AZ FACTORY

Alber Elbaz, súper diseñador y leyenda de la moda internacional. Nacido en Casablanca, Marruecos, creció en Holon, estudió en “Shenkar”, se mudó a Nueva York, conquistó París y dejó un magnífico legado que cambió el rostro de la moda para siempre

Elbaz (1961-2021) soñó y respiró moda desde niño, y es considerado una elevación entre los diseñadores de moda del mundo. La exposición es una oportunidad para contar y experimentar su extraordinaria historia. Alber era conocido no solo por su talento único para el diseño, sino también por su visión innovadora y su rara habilidad para contar una historia, tocar y moverse. Fue un hombre amado y apreciado por muchos en todo el mundo e influenció a muchos creadores. Los sueños, motor de su vida, ocupan un lugar de honor en el centro de la exposición, junto a magníficas modelos de alta costura

Alber Elbaz solía decir que no le gustaba resumir, y no le gustaban las retrospectivas. La exposición es fiel a su camino: no pretende resumir y terminar, sino abrir una nueva historia e inspirar tanto a sus muchos fans como a nuevos soñadores: permitir que los visitantes se conozcan y se enamoren. La exposición se extiende por todos los espacios del museo e invita a los visitantes a una experiencia personal y emocionante, pero también universal, llena de inspiración



