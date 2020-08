Diario Judío México - En la ciudad argentina de Neuquén, Patagonia, están apareciendo carteles que llaman a la nación a levantarse contra las medidas sanitarias ordenadas por las autoridades federales para controlar la pandemia.

Se trata de teorías conspirativas que afirman que el COVID-19 no existe, y que todas las precauciones las generan los judíos, para instalar una dictadura judía mundial, eliminar la libertad de expresión y vender una vacuna contra una enfermedad inexistente.

Sobre todo, los afiches reclaman el asesinato del Presidente de la República y y “normalizar el tiranicidio”.

“Culpar a los judíos de las epidemias de las que se les acusa de lucro ‘se repite a lo largo de la historia como’ libelo de sangre ‘… Desde el comienzo del virus, éste florece en las redes sociales … existen y el llamado de esta manera a poner fin a las precauciones es un acto de ‘terrorismo’ contra Argentina, agravado por la amenaza de asesinato contra el presidente … La Patagonia recuerda el paraíso nazi de Bariloche y el opúsculo de la década de 1970, El ‘Plan Andinia’, una falsificación presentada como una toma israelí/judía de la Patagonia como segundo estado sionista”, señaló el Director de Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal, Dr. Shimon Samuels.

El Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro para América Latina concluyó: “Quien confeccionó, distribuyó y publicó estos carteles violó la ley. No se trata de libertad de expresión, sino de criminales que proponen ‘tiranicidio’, un eufemismo para la ejecución del presidente… Están difundiendo un mensaje de odio claramente punible. No es de extrañar que suceda en el mismo lugar donde la extrema derecha obtuvo 30.000 votos en las elecciones preliminares de 2019. Exhortamos tanto a las autoridades provinciales como federales a no minimizar esta acción, investigar y actuar con toda la fuerza de la ley.”