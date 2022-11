Este otoño, el prestigioso museo Schirn Kunsthalle de Frankfurt, popularmente conocido como el «SCHIRN», inaugura el 4 de noviembre una extensa exposición dedicada al carismático artista judío de nacionalidad ruso-francesa Marc Chagall (1887-1985), la primera en Alemania en 15 años. La muestra, organizada por el centro de Frankfurt en cooperación con el Henie Onstad Kunstsenter de Oslo, cuenta con un centenar de destacadas obras, reunidas gracias a préstamos de otros museos alemanes e internacionales, así como de colecciones públicas y privadas: Kunsthaus de Zürich, Museo de Arte Thyssen-Bornemisza de Madrid, Centre Pompidou y Musée National d’Art Moderne de París, Museo de Arte de Tel Aviv, Museo Stedelijk de Ámsterdam, Moderna Museet de Estocolmo, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Smart Museum of Arte de Chicago, Tate Modern de Londres y Musée National Marc Chagall de Niza. La exposición podrá verse hasta el 19 de febrero de 2023.

RELEVANTE RESTROSPECTIVA

El Schirn de Frankfurt ofrece en esta excepcional exposición una nueva revisión de la trayectoria de Chagall, uno de los artistas más rupturistas e innovador de principios del siglo XX. Con más de 100 pinturas inquietantes, además de otras obras en papel, litografías, fotografías y documentos, la muestra rastrea la búsqueda del pintor de un lenguaje pictórico que le sirviera para expresar el temor y la rabia ante la expulsión y la persecución que vivieron sus amigos y seres queridos, y él mismo en primera persona, durante las contiendas europeas.

LUZ CONTRA LA OSCURIDAD

«Chagall: el mundo en convulsión» arroja luz sobre una etapa menos conocida del pintor, la que abarcó las décadas de 1930 y 1940, en las que su paleta de colores se oscurece por las vivencias vitales frente al holocausto y las presiones recibidas por el gobierno nacionalsocialista de la antigua URSS. En esta gran exposición de la Schirn Kunsthalle de Frankfurt se repasa a través de un centenar de trabajos la vida y obra del pintor judío, que se vieron profundamente afectadas.

ARTISTA EN EL EXILIO

A principios de los años 1930, las obras de Chagall ya destilaban su horror ante el antisemitismo cada vez más agresivo en Europa, y que ocasionó que el artista finalmente emigrase a los Estados Unidos en 1941. Durante los años en los que vivió allí con su familia, sus trabajos estuvieron más centrados en temas existencialistas como la identidad, la patria o el exilio. También se centró cada vez más en el mundo judío, a través de numerosos y expresivos autorretratos, y en su vocación de temas alegóricos y bíblicos. Asimismo destacan sus diseños escenográficos creados durante el exilio para los ballets Aleko (1942) y El pájaro de fuego (1945). Henry Miller le llamó entonces «un poeta con alas de pintor». La exposición de Frankfurt aborda estas temáticas junto a la preocupación recurrente del artista por su ciudad natal, Vitebsk (Bielorrusia), como plasma en obras fundamentales como El ángel que cae (1923/1933/1947).