Igualmente Michel habia estrenado , desde Israel, su más reciente apuesta fílmica, “Sundown” en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, en la que resaltó el tema de la muerte, Sundown (2021), del realizador mexicano Michel Franco es, protagonizada por Tim Roth, Charlotte Gainsbourg e Iazua Larios, se encuentra hablada mayormente en inglés, a lo que el director dijo que el título de la cinta se definió al final que fuera en ese idioma.

Franco es hijo de una madre de Haifa y habla hebreo. fue uno de los cinéfilos más entusiastas del festival, asistiendo a todas las proyecciones bajo las estrellas, no solo a su película. pero todas las películas que se proyectaron.

En platica con Jpost Michel comento “Venía aquí de vacaciones pero soy completamente mexicano”, dijo. Su padre es judío mexicano y dirige una empresa de trajes, mientras que su madre ahora trabaja en la industria del cine. Asistió a una escuela judía en un momento, aunque era demasiado estricto para él, recordó.

Sundown es una mirada poco convencional a Neil (Roth), un hombre de vacaciones en un exclusivo resort mexicano con su familia. Los primeros minutos hacen que parezca que está en un viaje idílico con una familia muy unida, pero una tragedia fuera de la pantalla en su Inglaterra natal lo cambia todo. Su familia se va a casa mientras Neil se queda atrás y parece, inexplicablemente, abandonar la escuela, moverse por lugares cada vez más reducidos y tener una aventura con una mujer local, Bernice (Iazua Larios). Decir más sería revelar spoilers, pero la película tiene una cualidad de ensueño, y a veces de pesadilla, ya que revela capas de la psique de un turista mucho más preocupado de lo que parece al principio y pinta un retrato de todos los estratos de la ciudad. Sociedad mexicana. Cada vez que crees que sabes a dónde va la historia,

Fu e asi que Michel estuvo presente de forma virtual desde Tel Aviv (Israel) en la décimo novena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, para estrenar su nueva apuesta cinematográfica “Sundown”, filme “donde la muerte nos recuerda que todo es pasajero y que es un juego que hay que saber jugar”, señaló.

Con una función especial en el FICM, “Sundown”, protagonizada por Tim Roth, Charlotte Gainsbourg e Iazua Larios, es narrada principalmente en inglés, por ello el título: “Cuando veo una película o leo un libro, simplemente me gusta tomarme el tiempo, cuando el autor no explica todo desde el principio. Me gusta el misterio y ese diálogo con la película, y hago lo mismo cuando escribo, es solo al final que entendemos todo”, reveló Franco, quien escribió la historia durante una crisis personal, por lo que era fundamental que sucediera en Acapulco.

“He leído que ha habido episodios violentos en Acapulco y siempre me ha llamado la atención que la gente no para de ir, que salen a comer luego de que se cometió un crimen en la playa, y de igual forma que en la película, la gente seguía pasando, disfrutando del día en la playa. Los mexicanos tenemos una relación muy particular con la violencia, que me parece interesante cuando se ve desde un personaje extranjero (…) Acapulco es un personaje de la película; es un lugar que se ha vuelto más complicado desde que era niño hasta ahora, es otra realidad completamente ”, agregó.

El productor de “La Caja”, de Lorenzo Vigas, y “Mano de Obra” de David Zonana, señaló que en Sundown, el Sol representa la vida y la muerte, y que la muerte es lo que da sentido a la vida y lo que estropea la alegría; “Recordándote que todo es temporal y que es un juego que tienes saber jugar”, apuntó sobre el filme que cuenta la historia de Neil Bennet, un británico adinerado que viaja a Acapulco de vacaciones con su familia, mientras está allí, le informan de la muerte de su madre, pero en lugar de regresar a su país, finge que perdió su pasaporte y se queda en México.

“Me parece que el cine alcanza mayor profundidad cuando los recursos son menores y se usan de mejor manera y la profundidad viene de lo cinematográfico y no de un discurso que da el director o de reflexiones intelectuales”, concluyó.“

El guión juega deliberadamente con algunas de las fantasías convencionales que los forasteros tienen sobre México, de huir a un lugar donde es barato vivir, relajarse y conocer a una joven y guapa mexicana. “Muchas personas, especialmente los hombres, fantasean con eso, para hacerlo bien o solo por un tiempo. Así que estoy jugando con esas expectativas ”, explicó.

En un momento, Franco realmente filmó imágenes de la infancia de Neil que habrían explicitado algunos de los aspectos más misteriosos de la historia, pero estas escenas terminaron en el piso de la sala de montaje. "Decidí que no se trata de sus antecedentes, se trata de lo que está viviendo en este momento".

Reconoce algunas de las referencias literarias de la película, en particular El extraño de Camus y "Bartleby, el escrutador" de Melville, aunque le da un poco de vergüenza mencionarlas. "No volví a leer El extraño mientras lo escribía, no quería robarlo". La idea detrás de la historia comenzó a tomar cuando atravesó una crisis hace unos años. “Pasé por un par de años difíciles, de repente ya no me sentí joven ... hasta los 38 años, me sentí muy joven, y de repente sentí 55 ... y de repente comencé a cuestionarme dónde estoy en mi vida que es, supongo, la crisis de la mediana edad ". Sus amigos estaban casados y tenían hijos, pero él había optado por quedarse soltero y concentrarse en su trabajo. “Y la única forma de salir de esta crisis fue escribiendo esto y filmando.

Y tenía una historia sobre un personaje que se queda atrás, pero no sabía por qué, y mientras me sentía miserable, pensé: 'Ponte a trabajar. Ponte manos a la obra '”. Si bien Sundown se trata definitivamente de un hombre en crisis, también se trata de un país en crisis. El viaje de Neil "muestra a la gente diferentes lados de Acapulco", tanto los complejos turísticos enrarecidos en las colinas como la playa barata, abarrotada, ruidosa y plagada de crímenes donde van los lugareños.

Estas escenas, así como una secuencia ambientada en una cárcel, destacan "un sistema muy corrupto", de una manera que coloca a los espectadores en un lugar donde cuestionan sus suposiciones. Es una mirada menos incendiaria a México que su película anterior, el controvertido Nuevo Orden, sobre una rebelión de los pobres y un golpe militar que se torna retorcido y violento, que se estrenó el año pasado. Pero Sundown sigue siendo una mirada crítica e incisiva a su tierra natal.

Es uno de los cineastas más aclamados de México, y entre sus otras películas se encuentran After Lucia, April’s Daughter y Chronic.

Sin embargo, Chronic también protagonizó a Tim Roth en una historia muy diferente sobre una enfermera que trabaja con pacientes terminales, que ganó el Premio al Mejor Guión en el Festival de Cine de Cannes en 2015. Cuando trabajaron por primera vez en Chronic, y una película anterior, 600 Miles (que produjo Franco y Roth interpretó a un agente de la ATF), Franco dijo: “Era el tipo de Reservoir Dogs y todas estas películas que había crecido viendo ...

Pero trabajando en Sundown, 10 años después, era solo Tim. " Franco escribió el guión rápidamente pensando en Roth y se lo envió. "Él dijo: 'Es perfecto, no cambies nada'. Y yo no lo hice". Lograron terminar de filmarlo a principios de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia cerrara los escenarios de películas en todo el mundo. “Lo hicimos justo antes de que nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo”, dijo. Él ve los trastornos de la era COVID-19 como un momento apropiado para estrenar su película. "Este no es un momento en el que quieras ver algo obvio", dijo. "Y mi película no cuenta la historia de Neil de una manera obvia".