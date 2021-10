Un concejal de un condado de Virginia se disculpó recientemente después de oscurecerse la piel para vestirse como un personaje de la popular película Coming to America .

WWBT News en Richmond, Virginia informó el martes que el concejal de Varsovia Faron Hamblin, un hombre blanco, publicó recientemente una foto de sí mismo con la piel oscura, vestido como el personaje de Coming to America , RandyWatson.

Hamblin, que también es músico, escribió en la publicación de Facebook: “En honor a mi difunto amigo, salí como el legendario Randy Watson esta noche. Déjalo por mi banda Sexual Chocolate, “según WWBT News.La publicación hacía referencia a una escena de la película Coming to America donde el actor Eddie Murphy interpretó a Watson como el cantante principal de la banda Sexual Chocolate.

En la versión original Coming toAmerica , Watson y Sexual Chocolate interpretan el sencillo de 1985 de Whitney Houston, The Greatest Love of All .Watson también aparece en la secuela de la película, Coming 2 America .

Según WWBT News, poco después de que Hamblin publicara la foto de sí mismo vestido como Watson, recibió reacciones y críticas demuchos, lo que lo llevó a eliminar la publicación.

WWBT News informó que Hamblin respondió a las críticas en su página pública de Facebook poco después de eliminar la publicación original.

“Gente que hiceuna publicación mía vestida como el personaje de la película Randy Watson. Para aquellos de ustedes que conocen la película, Randy es un hombre [B] carente. Así que me vestí para el papel. Traje, cabello y sí, mi maquillaje era marrón “, escribió Hamblinen la publicación, según una captura de pantalla de WWBT News. “Muchos lo vieron degradante, y yo no. Lo hice para mostrar mi amor por el personaje y la película. Pero como soy blanco, algunos consideran ofensivo vestirse de negro. “”

En Coming to America , Murphy también interpretó a un judío blanco llamado Saul, del que habló Hamblin en su publicación.

” En la película que interpretó Eddie Murphyun judío blanco y fue muy divertido “, escribió Hamblin, según la captura de pantalla. “No puedo hablar en nombre de la comunidad judía y estoy seguro de que algunos se sintieron ofendidos. Pero Eddie mostró su libertad de expresión. Nunca quiso hacer ningún daño a la comunidad judía. ”