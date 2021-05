: alentar a los judíos de todos los orígenes a aceptarse y apoyarse mutuamente; "Los judíos ortodoxos deben aceptar a los judíos que no usan yarmulkas", dijo. "En Israel, los judíos reformistas y conservadores deberían ser aceptados y tener el mismo estatus que los ultraortodoxos". Pidió el establecimiento de espacios de oración para todos en el Muro Occidental en Jerusalén y el reconocimiento de las conversiones no ortodoxas; "Si alguien quiere ser judío, no debemos darle la espalda", dijo. “Somos un solo pueblo, desde los más laicos hasta los más ortodoxos. Ninguno de nosotros es más judío que el otro, y debemos aferrarnos a cada persona judía que existe. Necesitamos desesperadamente nuevos líderes judíos jóvenes. Pero no podemos esperar que esto suceda simplemente, tenemos que hacer que suceda ".