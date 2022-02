La Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación anunció que abrió una investigación formal sobre una denuncia que alega que los estudiantes judíos en Brooklyn College han sido objeto de acoso antisemita severo y persistente por parte de profesores y compañeros. . La OCR evalúa todas las quejas que recibe, pero solo realiza investigaciones en aquellas que determina que justifican una investigación más exhaustiva.

La queja que investigará la OCR se presentó en nombre de estudiantes judíos en el programa de maestría en Consejería de Salud Mental en Brooklyn College y alega que Brooklyn College ha permitido que prolifere un ambiente hostil en su campus en violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Fue preparado por el Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos Bajo la Ley .

La queja de la OCR describe cómo los profesores han calumniado a los judíos sobre la base de la raza y la identidad étnica, promoviendo antiguos tropos antisemitas sobre el poder, la conspiración y el control judíos, y respaldando la narrativa de que los judíos son "blancos" y privilegiados y, por lo tanto, contribuyen a opresión sistémica de las personas de color. Por ejemplo, en una clase, un profesor afirmó que los judíos asquenazíes que emigraron a Estados Unidos se han convertido en parte de los opresores de este país. En otro caso, cuando se les pidió a los estudiantes que clasificaran sus identidades, y un estudiante judío clasificó la identidad judía antes que la identidad blanca, el estudiante judío fue reprendido y dijo que son parte de la cultura dominante que no entiende la opresión. Relegar a los estudiantes judíos a categorías solo para blancos ocurrió varias veces en el programa.

Los compañeros de estudios también intimidaron y acosaron a los estudiantes judíos en las clases y en las redes sociales usando los mismos estereotipos étnicos, tropos y conceptos divisivos que los profesores promovían en sus cursos. Por ejemplo, en un chat grupal de estudiantes de WhatsApp, una estudiante expresó su deseo de estrangular a un estudiante judío y otros mostraron su apoyo. Cuando otro estudiante judío salió en defensa de la víctima, el estudiante que realizó el ataque acusó al estudiante judío de ser racista, alegando que eran “parte de la cultura dominante” de “gente blanca” que “siguen perpetuando las estructuras de poder.

“Al promover el estereotipo racista y étnico de que todos los judíos son 'blancos' y 'privilegiados' y, por lo tanto, oprimen a las personas de color, miembros de la facultad, estudiantes y asignaciones de cursos en el programa [Consejería de salud mental] invocan el clásico tropo antisemita de que Los judíos poseen un poder e influencia desproporcionados en la sociedad, que utilizan con fines nefastos contra los no judíos, al mismo tiempo que los someten a estereotipos raciales sobre los 'blancos'”, explicó el Centro Brandeis en su denuncia.

Los estudiantes judíos que desafiaron estas narrativas divisivas o compartieron su angustia por la hostilidad antijudía en el programa se encontraron con más hostigamiento e intimidación por parte de profesores y administradores, quienes les dijeron a los estudiantes que "controlen su blancura" y que "mantengan la cabeza baja". ” en lugar de desafiar el statu quo. Por ejemplo, cuando uno de los estudiantes judíos trató de explicarle a un administrador que los judíos no deberían tener que identificarse como blancos, el administrador le dijo al estudiante que era una conclusión inevitable.

El acoso severo y persistente de los estudiantes judíos en el programa sobre la base de su raza y etnia ha creado un clima hostil. En este ambiente hostil, los estudiantes judíos temen que si expresan sus puntos de vista en clase o con sus compañeros, sus profesores y otros estudiantes los menospreciarán y acosarán aún más. La participación en clase no solo es un requisito en muchos cursos de primer año, sino que también es una oportunidad importante para que los consejeros de salud mental en ciernes desarrollen sus habilidades de comunicación interpersonal y profesional.

“La lucha contra la intolerancia no debe ser una competencia entre grupos minoritarios; no es un juego de suma cero”, afirmó Denise Katz-Prober, Directora de Iniciativas Legales del Centro Brandeis. “Sin embargo, una vez más, en un programa universitario para profesionales de la salud mental, a los judíos se les dice que deben identificarse como blancos, se les llama privilegiados y se les acusa de ser opresores. Esto va completamente en contra de la historia judía. Ignora por completo siglos de discriminación y asesinatos judíos, que estamos viendo resurgir de manera aterradora, y promueve peligrosos viejos tropos antisemitas sobre el poder judío, conspiración y control. Capacitar a profesionales de la salud mental para que se opongan al racismo es un esfuerzo elogioso e importante, pero no se puede borrar, y mucho menos promover, el antisemitismo en el proceso”.

Una denuncia similar, presentado por el Brandeis Center alegando antisemitismo en la Universidad de Stanford, actualmente está siendo revisado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California (DFEH). Alega que la división de Servicios de Consejería y Psicología (CAPS) de Stanford creó y fomentó un ambiente hostil y poco acogedor para los profesionales judíos de la salud mental en su programa DEI al promover la misma narrativa: que todos los judíos son blancos y privilegiados y, por lo tanto, contribuyen a la opresión sistémica. de gente de color. La comisionada de la EEOC, Andrea Lucas, recientementecalificó esas acusaciones de “profundamente preocupantes”. Lucas destacó específicamente las serias preocupaciones sobre la “segregación de empleados judíos en grupos de afinidad blancos que afirman y blancos que pasan, separados de otras personas de color” que tuvo lugar en Stanford durante la capacitación CAPS DEI.

Al anunciar que investigará las denuncias de discriminación y acoso del Brandeis Center por parte de profesores y estudiantes, la OCR aclaró que no se considerarán las asignaciones de cursos ni los materiales didácticos, ya que quedan fuera del ámbito del Departamento. Estos se incluyeron como material de antecedentes para respaldar las acusaciones, y el Centro Brandeis no esperaba que la OCR los investigara por separado.

Numerosas universidades, incluidas la Universidad de Illinois, Williams College, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Duke y la Universidad de Nueva York ., acordaron implementar medidas para combatir el creciente acoso antisemita y la discriminación que amenaza a los estudiantes judíos en sus campus. Además, la Universidad del Sur de California anunció recientemente medidas para combatir el antisemitismo que ha creado un ambiente hostil para muchos estudiantes judíos, incluido el establecimiento de un Comité Asesor sobre la Vida Judía y garantizar la representación judía en los esfuerzos de DEI.