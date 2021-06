El diario conservador 'The Washington Free Beacon' ha publicado las reflexiones de Kamau Bobb, director de estrategia de diversidad de Google, sobre Israel y el pueblo judío.

Según Kamau Bobb los judíos tienen un "apetito insaciable por la guerra" y una "insensibilidad al sufrimiento de los demás".

"Si fuera judío, me preocuparía mi insaciable apetito por la guerra y matar en defensa de mí mismo", escribió Kamau Bobb, que también habla de "los largos ciclos de opresión que ha sufrido el pueblo judío", el 30 de noviembre de 2007.

