El documental de la BBC sobre Gaza es una “grave” violación de las normas, afirma Ofcom

La BBC cometió una “grave violación” de las normas de transmisión al no revelar que el narrador de un documental sobre Gaza era hijo de un funcionario de Hamas, dictaminó el regulador de medios del Reino Unido, Ofcom.
Una investigación de Ofcom (Office of Communications) sobre Gaza: Cómo sobrevivir a una zona de guerra (Gaza: How to Survive a Warzone) concluyó que el programa era “materialmente engañoso”.
El director general de la BBC se disculpó anteriormente, diciendo que había habido “una falla significativa en relación con la precisión”.
Ofcom ha ordenado a la BBC que transmita un comunicado en horario de máxima audiencia sobre sus conclusiones.
“Como esto representa una grave violación de nuestras reglas, estamos ordenando a la BBC que transmita un comunicado con nuestras conclusiones en BBC2 a las 21:00, en una fecha que se confirmará”, indicó.
Es la primera vez que la BBC recibe una sanción de Ofcom y se le ordena hacer una disculpa en directo desde 2009.
El documental se centró en el hijo de 13 años del viceministro de agricultura de Hamás.
Hamás está proscrito como organización terrorista por el Reino Unido, Israel y otros.
La declaración de Ofcom decía: “Nuestra investigación concluyó que el hecho de que el programa no revelara que el padre del narrador ocupaba un cargo en la administración dirigida por Hamás era sustancialmente engañoso.
“Esto significó que el público no tenía información crítica que podría haber sido muy relevante para su evaluación del narrador y la información que proporcionó.
“La confianza es la base de la relación entre una emisora y su audiencia, especialmente para una emisora de servicio público como la BBC.
“Esta falla tenía el potencial de erosionar los altos niveles de confianza que el público habría depositado en un programa factual de la BBC sobre la guerra entre Israel y Gaza”.
Engañar a la audiencia es “una de las infracciones más graves” que puede cometer un organismo de radiodifusión, añadió.
La disculpa al aire ordenada por Ofcom es la primera sanción del regulador a la BBC desde el escándalo por los comentarios de Jonathan Ross y Russell Brand al actor Andrew Sachs en Radio 2 en 2009.
La BBC acepta el fallo “en su totalidad”
El documental fue retirado de iPlayer en febrero después de que surgieran los vínculos familiares del niño.
En julio, una revisión interna realizada por el director de quejas y revisiones editoriales de la BBC, Peter Johnston, encontró que el programa infringía las directrices editoriales de la corporación sobre precisión.
Un portavoz de la BBC dijo: “El fallo de Ofcom está en línea con las conclusiones de la revisión de Peter Johnston, de que hubo una falla significativa en el documental en relación con las Directrices editoriales de la BBC sobre precisión, que reflejan la Regla 2.2 del Código de radiodifusión de Ofcom.
Nos hemos disculpado por ello y aceptamos íntegramente la decisión de Ofcom. Cumpliremos con la sanción en cuanto se concreten la fecha y el texto.
La BBC dijo en la investigación de Ofcom que había “reconocido públicamente una grave violación de sus propios estándares editoriales” y que se había “comprometido a implementar una serie de medidas para garantizar el cumplimiento futuro de sus propios estándares y los del Código Ofcom”.
Un portavoz del Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte declaró: «Es correcto que Ofcom haya investigado esto. Es fundamental para la confianza en la BBC que se tomen las medidas adecuadas a raíz de estos hallazgos para garantizar que esto no vuelva a suceder».
Omisión “muy problemática” – Ofcom
El informe de Ofcom afirmó que el narrador “ocupaba una posición única y destacada en el programa, actuando como un guía confiable para los espectadores”.
“Dado el contexto altamente controvertido de la guerra entre Israel y Gaza y el papel central del narrador como voz editorial del programa y guía de confianza del espectador, consideramos muy problemática la omisión de información importante sobre su conexión familiar con la administración de Hamás”.
Agregó: “Si los espectadores hubieran tenido conocimiento de esta información, es posible que hubieran evaluado el comentario proporcionado por el narrador de una manera sustancialmente diferente”.
El programa fue realizado para la BBC por una productora independiente, HOYO Films.
En julio, la revisión de la BBC concluyó que HOYO Films tenía la mayor parte de la responsabilidad por no haber aclarado los vínculos familiares del niño, pero que la BBC tenía cierta responsabilidad y debería haber hecho más en su supervisión.
Sin embargo, el informe de Ofcom afirma que “está claro que la BBC tenía la responsabilidad editorial del programa tal como se emitió”.
Agregó: “Consideramos que el fracaso de la BBC en llevar a cabo rigurosos controles de cumplimiento y proporcionar una supervisión editorial adecuada de un documental que detalla las experiencias del pueblo palestino que vive un conflicto altamente polémico resultó en una omisión grave, que tenía el claro potencial de engañar a los espectadores”.
Una revisión de la BBC no encontró “influencia familiar”
La revisión interna de la BBC descubrió que tres miembros de la productora sabían del cargo del padre en el gobierno dirigido por Hamás en Gaza, pero nadie dentro de la BBC sabía esto antes de la transmisión.
Sin embargo, el informe de la BBC criticó al propio equipo de la corporación por no ser “suficientemente proactivo” con las comprobaciones editoriales iniciales y por una “falta de supervisión crítica de las preguntas sin respuesta o parcialmente respondidas” antes de la transmisión.
La investigación también indicó que no había visto ninguna evidencia “que apoyara la sugerencia de que el padre o la familia del narrador influyeron en el contenido del programa de alguna manera”.
HOYO Films afirmó que toma los hallazgos de Ofcom “extremadamente en serio y [nos] disculpamos por el error que resultó en una violación de su código”.
“Nos complace que el fallo coincidiera con la revisión de Peter Johnston, que concluyó que no hubo influencia inapropiada en el contenido por parte de terceros, que fue imparcial, se editó de manera justa y que todos los pagos fueron legítimos”.
El documental “sigue siendo un relato vital” del conflicto de Gaza, y los colaboradores “merecen que sus voces sean escuchadas”, añade el comunicado.
