El ejército israelí afirmó que se comunicó con las familias de dos rehenes que aparecen en el último video de Hamás

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralmirante Daniel Hagari, afirmó que hace varios días el ejército notificó a las familias de dos rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza que tenía preocupaciones sobre su bienestar.

Hamás publicó videos que muestran a los rehenes Itay Svirsky, Noa Argamani y otro rehén, cuya familia pidió no ser identificada. El último video propagandístico, publicado esta tarde, plantea preocupaciones sobre Svirsky y el otro rehén. Las FDI creen que Argamani está viva.

Hagari aseguró que la afirmación de Hamás de que Israel atacó un edificio donde estaban retenidos tres rehenes, matando a Svirsky, es mentira. Sin embargo, indica que es posible que los rehenes estuvieran ubicados cerca de un edificio que fue atacado por las FDI y que pudiera haber estado en peligro.

“Nuestras fuerzas no mataron a Itay. Esto es una mentira de Hamás”, resaltó Hagari. “El edificio donde estaban detenidos no era un objetivo y no fue atacado por nuestras fuerzas”.

“No sabíamos su ubicación exacta en tiempo real. No atacamos donde sabemos que hay rehenes. En retrospectiva, sabemos que atacamos objetivos cercanos al lugar donde estaban retenidos”, agregó Hagari.

“En los últimos días, representantes de las FDI se reunieron con las familias de Itay y de los otros rehenes, y expresaron su grave preocupación por su estado, debido a la información que teníamos”, señaló.

Svirsky, de 38 años, fue secuestrado en la casa de sus padres en el Kibutz Be’eri, donde había estado para celebrar la festividad de Simjat Torá. Sus padres fueron asesinados por terroristas de Hamás.

Argamani, de 26 años, fue secuestrada en el festival de música Nova la mañana del 7 de octubre, y un video de su secuestro fue uno de los primeros en publicarse mientras los terroristas de Hamás masacraban a unos 360 asistentes a la fiesta y secuestraban a docenas más.

“Incluso en estos tiempos difíciles, estamos en contacto constante con las familias, actualizándolas con los detalles que sabemos sobre sus seres queridos. Continuaremos actualizándolos con cada detalle de la información verificada que tengamos, y luego también a la población”, añadió Hagari.

Hamás está “tratando de aprovechar el hecho de que la sociedad israelí santifica las vidas de su pueblo para sembrar miedo”.

“Sí, la sociedad israelí santifica la vida de su pueblo, esta es nuestra fuerza, nuestra preocupación por nuestros ciudadanos y nuestra determinación de devolver a los rehenes. Trabajamos todos los medios para devolverlos a casa y evitar hacerles daño. Ésta es nuestra brújula, este es nuestro deber moral”, concluyó.