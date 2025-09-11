El FBI revela foto del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda pública para identificarlo

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El FBI publicó una fotografía del principal sospechoso en el caso del asesinato de Charlie Kirk durante una sesión informativa el jueves.

El FBI también ofreció una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la identificación y arresto de la persona o personas responsables del tiroteo.

El FBI está pidiendo al público que colabore con las autoridades para identificar al sospechoso.

El tirador no ha sido identificado públicamente, pero el FBI distribuyó imágenes granuladas, aparentemente tomadas por cámaras de seguridad, que muestran a una persona de interés con una camiseta negra, gafas de sol negras y una gorra de béisbol oscura. La camiseta parece tener la imagen de un águila calva volando sobre una bandera estadounidense.

El FBI y funcionarios estatales dijeron que el asesino llegó al campus unos minutos antes de que comenzara el evento, un debate dirigido por Kirk titulado «Demuéstrame que estoy equivocado» al aire libre frente a unas 3.000 personas en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, a unas 40 millas (65 kilómetros) al sur de Salt Lake City.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a una persona subiendo por las escaleras para llegar a un tejado antes de dispararle a Kirk, según informaron las autoridades en una conferencia de prensa. Kirk, un firme defensor del derecho a portar armas, respondía a una pregunta del público sobre tiroteos masivos cuando la bala le impactó en el cuello. El público huyó presa del pánico.

El tirador saltó del tejado y huyó a un barrio cercano, dijo a los periodistas Robert Bohls, el agente especial del FBI a cargo.

Los investigadores encontraron un rifle de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa cercana y lo examinaban junto con huellas de palmas y pies en busca de pistas. El jueves, tras la suspensión de las clases, el techo del edificio del campus, por lo demás desierto, y el bosque cercano fueron cubiertos con cinta amarilla mientras los investigadores los registraban en busca de pruebas.

El tirador parece tener edad universitaria y «se integró bien» en el campus, dijo a los periodistas el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason.