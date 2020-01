Periodista, Productora e influencer. Estudie Sociología en la UBA y realice Cursos de Relaciones Publicas, Publicidad y New Media. Y estoy continuamente actualizándome. Mas de 35 años brindo información en Argentina e Israel a la comunidad Sudamericana por distintos medios periodísticos y de New Media y apoyando a cientos de científicos, artistas, productores etc. especialmente sudamericanos, a dar a conocer públicamente su obra, guiándolos en su camino. Colaboro como periodista voluntariamente con varias instituciones como Yad be Yad - para niños desamparados, Asociación de lucha contra el Cáncer, Hospitales, etc. He ganado el premio Producto del Año 2015 a la información en Israel y tengo premios internacionales de Periodismo. Durante más de 20 años promociono el Tango (Argentino -Uruguayo) en Israel, siendo considerada la vocero del Tango en Israel. (Entre otras cosas organicé la parte artística del 87 cumpleaños del Presidente Shimon Peres con Tango y otros bailes sudamericanos). Facebook en castellano Melody Israel. Facebook grupo Silvia Te Cuenta / Argentine Tango in Israel. Instagram silviagolan