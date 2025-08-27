El francotirador de Minneapolis traia leyendas antisemitas en su arma mientras mataba niños catolicos.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El presunto pistolero que abrió fuego contra una escuela católica en Minneapolis el miércoles, matando a dos niños e hiriendo al menos a 17 personas, la mayoría estudiantes de la escuela, usó un arma con textos antisemitas y antiisraelíes, según la Liga Antidifamación.

El arma del agresor también incluía elogios a asesinos en masa de todo el espectro ideológico, incluyendo supremacistas blancos, antimusulmanes y antigubernamentales, según la ADL.

Dos de los nombres que aparecían en el arma eran Natalie Rupnow, quien mató a un miembro del personal y a un estudiante de la Escuela Cristiana Abundant Life en Madison, Wisconsin, en diciembre pasado, y Brenton Tarrant, quien mató a 51 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda en 2019.

Imágenes no verificadas del arma del presunto tirador, tomadas de un video publicado en una cuenta de YouTube que se cree está asociada con él, muestran garabatos en el arma y parafernalia relacionada que dicen “6 millones no fueron suficientes”, “Quemar Israel”, “Israel debe caer” y “Destruir HIAS”, en referencia a la organización de refugiados judíos.

El pistolero que mató a 11 personas en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh en 2018 había publicado mensajes incendiarios en redes sociales también dirigidos contra HIAS, escribiendo que a la organización “le gusta traer invasores que matan a nuestra gente”. Rebecca Kirzner, vicepresidenta asociada de comunicaciones estratégicas y medios de HIAS, declaró el miércoles que el ataque en la Iglesia Católica de la Anunciación “se asemeja al tiroteo de la sinagoga de Pittsburgh de 2018, cuando judíos fueron asesinados en su lugar de culto” y añadió que, debido al enfoque de HIAS, “nuestra organización, lamentablemente, es objeto de odiosas teorías conspirativas antisemitas”.

Las autoridades de Minneapolis identificaron al tirador como Robin Westman, de 23 años, según informó NBC News.