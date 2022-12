Mantiene a los niños y jóvenes alejados de las calles y los encausa hacia acciones significativas, rescata a los jóvenes ultraortodoxos que se encuentran sin un marco: el 91% de ellos se alista en el servicio de combate en las Fuerzas de Defensa de Israel, y empodera a miles de jóvenes mujeres provenientes de las capas más vulnerables de la sociedad Israelí. Esta es su increíble historia.

“Nos ocupamos no solo de la educación, sino principalmente de la generosidad, y este es un campo que no tiene límites ni fin”, dice el ganador del Premio Israel, el rabino Yitzhak David Grossman, presidente de las instituciones “Migdal Ohr”. Con motivo de cumplir cinco décadas de actividades benéficas y educativas, una de las más destacadas es la asistencia a jóvenes y niños en situación de riesgo, nos sentamos a conversar con el rabino Grossman sobre el trabajo social que rompe fronteras y sectores y el secreto de su motivación que continúa impregnando a cientos de empleados y miles de estudiantes.

“El éxito es el resultado de hacer las cosas por dedicación a la tarea. Ayudar a los demás se ha convertido en la misión de mi vida”, nos dice el rabino Grossman en una entrevista de celebración con motivo de la quinta década de sus extensas actividades educativas y sociales como parte de ” Migdal Ohr” – una cadena de instituciones educativas que el rabino fundó y dirige. “Migdal Ohr educa a niños y adolescentes que provienen de entornos difíciles: algunos son huérfanos, algunos están separados de sus padres por una razón u otra, y algunos simplemente no se llevan bien en ningún otro entorno educativo y se deterioran en lugares oscuros.

¿Cuál es el secreto del éxito de su trabajo en Migdal Ohr?

“Cuanto más constante y dedicado eres a la tarea, más éxito tienes. Criamos a los niños en Migdal Ohr como si fueran nuestros propios hijos. Cuando los vemos desarrollarse, crecer y ser felices, ese también es nuestro éxito”. Cada uno de esos niños que se alista en el ejército, contribuye al país, estudia, trabaja y construye un hogar en Israel nos brinda satisfacción y la sensación de que hemos tenido éxito. Tenemos graduados que son médicos, educadores, rabinos, abogados y más, cada uno tiene éxito en su campo. La mayor satisfacción que una persona puede tener es ver crecer a sus hijos hasta la gloria”.

Según el rabino Grossman, lo que tienen en común todos los estudiantes y egresados de los marcos educativos que él dirige es que reconocen la importancia de retribuir a la sociedad. “Esto es en realidad todo el éxito. Nuestros graduados se convierten en ciudadanos útiles y productivos y desempeñan roles en todas las esferas de la vida en Israel. No solo brindamos educación, sino que brindamos a estos niños herramientas, cómo vivir con dignidad y cómo vivir con los demás también”. .

“El 80 % de nuestros graduados regresan para trabajar en las instituciones educativas en las que ellos mismos crecieron. Es un trabajo arduo que realizan nuestros trabajadores: laboran día y noche, las 24 horas, incluidos los sábados y feriados, pero sienten que son socios en un esfuerzo que se trata de salvar vidas y esta es una gran recompensa.

“Veo la misma misión entre nuestros estudiantes también. Reciben todo de nosotros, todo lo que un niño necesita física y emocionalmente, pero nos aseguramos de educarlos para que también sepan dar y no solo recibir”.

“Chicos que nunca han escuchado los términos ‘reclutamiento’ o ‘servicio militar'”

Uno de los ejemplos de esa retribución es un proyecto iniciado por estudiantes de “Migdal Ohr” hace 20 años, para recolectar productos alimenticios para niños que no pueden celebrar la Pascua como de costumbre. El proyecto que comenzó con la distribución de 500 paquetes de alimentos se ha convertido en una empresa nacional llamada “Hag Savea para niños”, en el marco del cual los alumnos de Migdal Ohr distribuyen decenas de miles de paquetes de alimentos a niños de familias necesitadas durante las fiestas.

“Otro ejemplo de retribución proviene de los graduados de nuestra aldea terapéutica-educativa que crecieron como niños ultraortodoxos y no encontraron su lugar en los marcos educativos convencionales”, dice el rabino Grossman. “Estamos hablando de adolescentes que fueron expulsados de todo ámbito, de la comunidad y de la familia, y algunos de ellos adoptaron la calle como su hogar. Son adolescentes que nunca han escuchado los términos ‘reclutamiento’ y ‘servicio militar’. Los datos muestran que el 91% de los que se alista para el servicio de combate en el Ejercito. Es algo asombroso cuando se trata de niños que crecieron sin ver a un hermano mayor o un tío en uniforme militar. En todo su radio social, no conocen a nadie que haya servido en el ejército y no tienen ese modelo a seguir. Estos jóvenes no solo quieren alistarse, sino servir en una unidad de combate, un curso de pilotos o patrullas, en los mejores lugares”.

“Me educaron para amar a las personas tal como son”

La historia del rabino Grossman es conocida por muchos judíos en todo el mundo y todavía nunca deja de sorprender e inspirar. Alguien que creció en un departamento de 70 metros cuadrados en Mea Shearim -barrio ortodoxa de Jerusalén- con 9 hermanos y hermanas, testifica que absorbió los valores de ayudar a los demás y aceptar a los demás de sus padres: “Mis padres tenían un gran corazón y nuestra casa era siempre abierto a cualquier persona en tiempos de apuro o problemas. Cuando era niño, mi padre, el rabino Yisrael Grossman zt’al, que fue uno de los grandes hombres de Israel, trajo a casa a 12 niños que no tenían dónde dormir. Esto significaba que yo dormía en la misma cama con otros dos niños, pero Aprendí una lección de entrega y generosidad. Me educaron para amar a la persona tal como es y tender una mano a cada persona que necesita ayuda. En lo que a mí respecta, las poblaciones desfavorecidas necesitan ayuda y la misión de mi vida es para dárselo”.

El momento en que el rabino Grossman decidió desarraigarse de Jerusalén a finales de la década de los 60 y mudarse a Migdal Ha’Emek, una ciudad asolada por el crimen y en una situación socioeconómica difícil en esos días. “Después de la Guerra de los Seis Días, hubo una sensación de redención en Israel y yo mismo sentí un gran despertar”, dice el rabino Grossman. “Pensé que la forma correcta de agradecer a Dios por el milagro que sucedió es ayudar al pueblo de Israel y ser voluntario donde me necesiten durante un año. Me acerqué al Rebe de Laalov y compartí mis pensamientos con él y me dijo: ‘Mira lo que puedes hacer en Migdal HaEmek’. Yo, que crecí en el barrio cerrado de Mea Shearim, nunca había oído hablar de un lugar así”. Pero el Rebe dijo y así lo hice.

“Cuando llegué a Migdal Ha’emek era joven e ingenuo. Pregunté a los residentes: ‘¿Dónde están los jóvenes?’ Me dijeron ‘en las discotecas’. Nunca escuché la palabra ‘discoteca’ en mi vida. Pensé que era el nombre de una yeshivá. Entré en una de las discotecas de la ciudad y vi humo, luces y muchachos bailando, tocando tarjetas y celebrando. Me vieron y al principio no entendieron que estaba haciendo un ultraortodoxo, vestido de negro, con una barba larga en un lugar así. Pensaron que alguien había fallecido y estoy buscando hacer un censo.

“Les dije que vine a vivir con ellos, a estar con ellos, a hablar con ellos. Bailamos y cantamos y muy rápido se formó una conexión entre nosotros y nos hicimos amigos. Esos jóvenes me llamaban en esos días ‘la discoteca’. ‘. Muy rápido mi casa se convirtió en una ‘discoteca’ y ellos venían a mí”.

¿Qué encontraron en usted?

“Me encontraron un oído atento y un lugar para ventilar sus problemas y traté de ayudarlos y fortalecerlos. Eran jóvenes que son capaces de hacer cosas terribles, pero en cuanto sintieron que los acepto como son y que reciben amor y respeto de mi parte, se despertó en ellos una especie de luz interior.

“En Parashat Nitzvim está escrito: ‘Si eres rechazado al final del cielo, desde allí el Señor tu Dios te recogerá y desde allí te llevará'”. Rebe Moiznitz dijo: “Si estás en tu lugar, al final del cielo hay un punto de luz y allí os llevará el Señor”. Tienes que mirar lo bueno de una persona y realzar ese punto brillante y eso es lo que hice con estos muchachos”.

¿Encontró sospechas y situaciones difíciles al principio? ¿No tuviste miedo de acercarte a algunos de esos chicos que estaban involucrados en delitos o drogas?

“La oración de R. Elimelech de Lizhensk se abre con la frase ‘Que en nuestros corazones cada uno de nosotros vea el bien de nuestros amigos y no sus defectos’. Le infundo esperanza y le muestro el camino para cambiar, cambiar y arreglar No juzgo a nadie.

En los primeros años en Migdal Ha’Emek me di cuenta de cuánto les faltaba amor a estos jóvenes. Simplemente se involucraron terriblemente, porque no tenían la educación adecuada. Nunca recibieron calor y amor en su infancia, no había nadie que los dirigiera, nadie que los iluminara en el lugar oscuro donde están guardados. Cuando me senté con ellos, vi ante mí personas con buenas almas y buenos corazones, me dije a mí mismo que en 7H estableceré una institución educativa para niños que necesitan un beso, para niños que no reciben la educación adecuada y que no no recibir amor. Así nació la idea de establecer las instituciones educativas Migdal Or y el plan de establecerse en la ciudad durante un año se convirtió en una empresa Haim”.

“Si voy y lo hago por mí mismo, ¿quién cuidará de mis miles de hijos?”

El proyecto que comenzó en 1972 con 18 estudiantes que estudiaron en una casa prefabricada, se ha convertido en una extensa red de instituciones educativas que proporciona un marco educativo, desde jardines de infancia y guarderías hasta escuelas secundarias y universidades. El rabino Grossman fue galardonado con el Premio Israel por su contribución a la sociedad y al país en 2004 y el Presidente del Estado de Israel en 2014. A lo largo de los años, recibió una variedad de ofertas y oportunidades para ser designado para altos cargos públicos, incluido el Jefe Rabino de Israel, todo lo cual rechazó.

“Podría ser el rabino principal de Israel y eso es un gran honor para mí”, dice, “pero si voy y lo hago por mí mismo, ¿quién cuidará de mis miles de hijos? Cada persona tiene un papel en la vida”. y mi papel es ayudar a los demás, ayudar a toda persona que necesite una mano amiga, si aceptara estos ofrecimientos no podría seguir haciendo por ellos.

Mi objetivo es empoderar a los estratos débiles para que puedan integrarse con éxito en la sociedad israelí. Su éxito y sacarlos del ciclo de la adversidad solo fortalecerá a la sociedad y todos nos beneficiaremos de ello”.

Deserción adolescente de marcos educativos.

“El fenómeno de la deserción juvenil es un problema preocupante y triste. Son chicos que crecieron en la comunidad ultraortodoxa pero que no encontraron su lugar en los marcos educativos convencionales. Tan pronto como salen del marco educativo ultraortodoxo, son rechazados por la comunidad y la familia no los quiere, no tienen a dónde ir y hacen de la calle su hogar, los encuentras en las calles de Jerusalén, Beit Shemesh, donde hay una comunidad ultraortodoxa. “El problema de estos jóvenes es que, por un lado, son rechazados por el público ultraortodoxo y, por otro lado, no saben lo que significa ser laicos. No tienen un entorno que los entienda excepto Se reúnen en lugares malos y duermen en edificios antiguos, en parques infantiles, y a partir de ahí el deterioro es rápido.

“Un niño que vivió toda su vida de acuerdo con las reglas de la Torá y ahora deja la religión, en su opinión también deja los caminos de la moral y los valores impartidos por la Torá. Él puede hacer ‘lo que quiera’. Aquí es el verdadero problema y por tanto su deterioro es mucho más extremo y preocupante”.

¿Cómo surgió la idea de llegar a los jóvenes en riesgo de la comunidad ultraortodoxa?

“Me abordaron empresarios ultraortodoxos, quienes me dijeron que incluso en la comunidad ultraortodoxa hay niños que necesitan ayuda. Fui a la Plaza de las Gatas para verlo por mí mismo. Compré pizzas y cervezas y me senté con ellos. Ellos me contaron su situación y decidí que tenía que hacer algo. Les prometí un lugar donde pudieran construirse una casa. Llegaron un grupo de niños y durante ocho meses construyeron impresionantes edificios de madera y áreas para sentarse, todos con sus propias manos Me di cuenta de que estos niños necesitan expresarse y reconstruir sus vidas.

¿Qué pasa con la relación con las familias de esos chicos?

“Nuestra misión importante en la aldea de Zohar es traer a estos niños a casa. Devolverlos a la familia. No solo nos ocupamos de los niños, sino de toda la familia. El gran éxito es ver a estas familias y niños reunirse, aprender a aceptarse y estar juntos de nuevo”.

Abogas por el camino de la tolerancia y el amor. ¿Cómo puede el judaísmo ayudar pronto a los corazones entre los diferentes sectores y en la rehabilitación de poblaciones difíciles?

“La Torá nos ordena ‘amar a tu prójimo como a ti mismo’, y Rabí Akiva dijo: ‘Esta es una gran regla en la Torá’.

“El judaísmo no distingue entre sectores y opiniones, no hay sefardí, asquenazí, no hay derecha ni izquierda, todos son parte de Dios y todos somos uno – ‘Bendito sea nuestro Padre, todos nosotros juntos como uno’.

“Hay muchas organizaciones, que la gente no necesariamente reconoce como organizaciones ultraortodoxas, que trabajan desinteresadamente por los ciudadanos de Israel. Yad Sara, Ezer Mezion, Hag Sheva para niños, Rabbi Pirer, Yedidim, Hatzla y más. mucha bondad que se hace por todos. La garantía mutua que existe en el pueblo de Israel es la expresión del amor de hombre que existe en el judaísmo. No conozco otro pueblo que se movilice unos por otros como el pueblo de Israel. ”

En 2004 ganó el Premio Israel por su contribución a la sociedad y al país y en 2008 encendió un faro. ¿Cómo ve la conexión entre la sociedad secular y la ultraortodoxa y cómo le gustaría que trabajaran juntos?

“La verdad yo no siento que haya una persona laica y una religiosa. Para mí todos son un alma pura. Yo digo que hasta hoy no he conocido a una persona laica. Cuando veo a una persona que se llama ‘laico’, me acerco a él y descubro que no es laico en absoluto, veo la luz divina en él.

“Hay mucha incitación y falta de entendimiento entre los dos mundos. La forma de conectarnos es saber hablarnos y cuando hablamos, no hay laicismo ni religioso. Hay personas y entre personas hay debe ser un discurso respetuoso, no actúo por interés personal o político, sino que vengo con el objetivo de hacer el bien a los demás, actuar y ayudar, cuidar y ser amado, mi objetivo es amar a la persona y ayudarla y cuando eso es lo que me motiva, es fácil que la gente se conecte conmigo. Hacer el bien es algo que une las diferencias.

¿Qué precio personal pagó por convertirse en el padre adoptivo de miles de niños?

“El precio personal lo pagó mi familia, los niños y mi esposa, el rabino Esther. Yo siempre estaba ocupado ocupándome de los problemas de los demás, pero ellos no lo veían así. Me apoyaban y me dejaban actuar y hacer incluso si tuvo un costo La misión de mi vida se convirtió en una misión para toda la familia y todos Nos unimos para el objetivo más importante, que es salvar vidas ‘El que salva un alma en Israel, es como si salvara al mundo entero. Esta es una misión que nos conecta a todos.

“La gente puede conocerme, pero para realizar mi visión, necesitaba la ayuda del rabino. Solo juntos pude realizar y establecer ‘Migdal Or’.

¿Qué planes tienes para el futuro?

“Todos los años el estado publica un informe de la Oficina del Seguro Nacional, el informe de pobreza, según el cual hay más de 800.000 niños hambrientos en Israel. Esta cifra no se tiene en cuenta. Sé que todavía tenemos mucho trabajo por hacer y la tarea no ha terminado. Hay cientos de miles de niños y adolescentes que esperan y necesitan un lugar donde crecer en el amor. Nuestro objetivo es ampliar la actividad y establecer cada vez más instituciones donde puedan encontrar un hogar cálido. continuará el auge de la construcción y agregará más escuelas, aulas, internados, polideportivos, laboratorios e instalaciones, que brindarán a los niños las mejores condiciones para crecer y desarrollarse.