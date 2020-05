Diario Judío México - La visita a Israel del Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, modificó los planes para la conformación del nuevo gobierno.

Desde prensa de la Knéset (Parlamento) comunicaron que la administración conjunta del actual primer ministro Benjamin Netanyahu y su rival Benny Gantz prestará juramento el jueves en lugar del miércoles. El principal motivo del cambio de día argumentan que se debe a la visita de Mike Pompeo.

Los motivos de la llegada a Israel del secretario de Estado de Estados Unidos a Israel son para hablar con Netanyahu y Gantz sobre la pandemia del Covid-19, la influencia regional de Irán y del plan estadounidense para resolver el conflicto israelopalestino, aprobado por los israelíes pero rechazado por los palestinos.

El jueves a las 13hs se realizará la inauguración del 35° gobierno en Israel. Esto fue informado por Benny Gantz.

Las criticas a Netanyahu no cesan. El ministro de Defensa, Naftali Bennett, cuyo partido derechista Yamina no formará parte del gobierno, dijo: “Netanyahu no nos quiere en el gobierno”. Bennett citó su decepción por no recibir el Ministerio de Salud. “Siempre hemos apoyado al primer ministro si hace lo correcto. Y si no lo hace, estaremos en la oposición”, agregó Bennett.