El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Israel colaborará con México para extraditar a Tomás Zerón, quien fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y estaría involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

“Quiero también aprovechar, que envíe una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, informó el mandatario mexicano durante la instalación de la Comisión para el acceso a la verdad por hechos cometidos entre 1965 y 1990, desde Chihuahua.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre, el Jefe del Ejecutivo federal mexicano informó que envió una carta al primer ministro de Israel para solicitarle la extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México.

“Porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos, y estamos seguros que el gobierno israelí va a actuar de manera consecuente”, aseveró en esa ocasión.

Durante la instalación de la Comisión realizada este viernes en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; la presidenta Nacional de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; la gobernadora Maru Campos, el secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán, el secretario de la Defensa, el General Luis Cresencio Sandoval, entre otros funcionarios; el presidente de la República aseveró que este trabajo llevará a “la no repetición, a afianzar la cultura y el hábito de la defensa de los derechos humanos en el país”.

Destacó que en la Defensa Nacional ya hay una formación del respeto a los derechos humanos “ya es distinto”, dijo.

“Esto es muy importante. Les voy a contar algo que no se supo por qué hay muchísimas cosas que se mantienen en el anonimato, pero que demuestra que ya son tiempos nuevos distintos, hasta en las instituciones caracterizadas por más rigidez y severidad como son las secretarías de la Defensa y Marina, pero fíjense cómo han ido cambiando las cosas, por eso estoy optimista”, dijo

Recordó que durante los primeros meses de su gobierno, un grupo de la Marina secuestró a pobladores de una comunidad en Puebla, asesinó de manera extrajudicial a tres o cuatro de ellos y los enterraron de manera clandestina.

“(...) El pueblo se revela, toman detenidos a los marinos, esto en un día, como tenemos las reuniones de seguridad en la mañana, debe estar informando el Almirante Ojeda de que se había dado la instrucción de detenerlos a todos y hay más de 10 detenidos desde entonces, marinos. Nadie se enteró pero fue una decisión que tomó el Almirante sin que se haya presentado una denuncia a Derechos Humanos. Eso (la acción de los marinos) no se permite, no se tolera, eso ya se acabó y no es solo la voluntad del presidente, es que me están acompañando en esto los integrantes del gabinete”, aseveró.

López Obrador aseveró que las cosas están cambiando de raíz, por lo que pidió tener la absoluta confianza de que su gobierno jamás se dará la orden de reprimir a nadie.

“(...) Entonces quería yo exponerles esto para decirles que tengan confianza porque los integrantes del gabinete están conscientes de que estamos viviendo un tiempo nuevo, que no se puede gobernar con autoritarismo, que se tienen que garantizar las libertades, el derecho a disentir y que tengan ustedes la más absoluta confianza de que nunca, jamás vamos a dar la orden de que se reprima a nadie. Nunca el comandante de las fuerzas armadas, va a ordenar que se reprima al pueblo y no vamos a tolerar tampoco ninguna violación de derechos humanos”, enfatizó.

Señaló que en el pasado eran acciones “hasta para presumir, el decir ‘mano dura’, nada de eso. Así como la corrupción que hay que estigmatizarla, así lo mismo la represión y la violación de los derechos humanos para que dé vergüenza”, aseveró.

“Nada de que ahí se están reuniendo todavía los veteranos como yo, pero de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) ahí andan todavía. Estaba viendo un video que graban ahí ya chochos como yo, diciendo ‘si la gloriosa Dirección Federal de Seguridad existiera, no estarían gobernando estos comunistas’ y se reúnen porque creen que hicieron cosas muy buenas. Entonces hay que hacerles ver, sobre todo a las nuevas generaciones, de que no se debe de permitir, no se deben violar los derechos humanos”, enfatizó.