El grafiti con esvásticas es «perturbador y alarmante» – Rabino

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un líder religioso judío de Bournemouth declaró que la aparición de una esvástica en la pared de su casa fue “muy inquietante y alarmante”.

El rabino de Jabad, Bentzion Alperowitz, declaró que llevaba a sus hijos a la sinagoga cuando vio el símbolo el sábado por la mañana.

Los agentes informaron que el adolescente sufrió una lesión leve en la cabeza y piden a cualquier persona que tenga información sobre el ataque que se ponga en contacto con ellos.

El rabino de Jabad, Alperowitz, afirmó tener entendido que el joven se estaba recuperando satisfactoriamente.

“Obviamente, cuando salimos el sábado por la mañana y vimos la esvástica, fue muy perturbador y alarmante”, declaró.

“Entiendo por qué mucha gente siente miedo y pide a las autoridades que hagan todo lo posible para ofrecer mayor protección”.

Elogió la respuesta policial hasta el momento, pero afirmó que creía que se necesitaban medidas disuasorias más fuertes para evitar incidentes similares en el futuro.

La policía de Dorset fue alertada el sábado de una serie de lo que describieron como “crímenes de odio”, con cuatro denuncias de daños y grafitis antisemitas.

El sábado a las 14:50 BST, informaron que dos personas fueron agredidas por un conductor en Manor Road, Bournemouth, antes de que una de ellas, un adolescente, recibiera un disparo en la cabeza con un arma de aire comprimido.

Los agentes informaron que el adolescente sufrió una lesión leve en la cabeza y piden a cualquier persona que tenga información sobre el ataque que se ponga en contacto con ellos.

El rabino de Jabad, Alperowitz, afirmó tener entendido que el joven se estaba recuperando satisfactoriamente.

“Obviamente, cuando salimos el sábado por la mañana y vimos la esvástica, fue muy perturbador y alarmante”, declaró.

“Entiendo por qué mucha gente siente miedo y pide a las autoridades que hagan todo lo posible para ofrecer mayor protección”.

Elogió la respuesta policial hasta el momento, pero afirmó que creía que se necesitaban medidas disuasorias más fuertes para evitar incidentes similares en el futuro.

“Los judíos deberían sentirse seguros al caminar por Bournemouth”, dijo.

“Cuando vemos algo así, cuando vemos más oscuridad, más odio, debemos contrarrestarlo… con más luz y más bondad.

“Todos juntos somos responsables de devolver a Bournemouth lo que realmente es, un lugar de bondad, un lugar de unidad, y todos tenemos un papel que desempeñar en ello”.

Otro miembro de la comunidad judía de Bournemouth, que habló con la BBC bajo condición de anonimato, describió sentirse muy “angustiado e intimidado”.

“Creo que el acoso está afectando a todo el país”, dijo.

La Policía de Dorset afirmó que se toma los delitos de odio “extremadamente en serio” y que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables, además de que se realizarán patrullas adicionales en la zona.