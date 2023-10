Un guardaespaldas israelí que ha estado trabajando para la superestrella del pop Taylor Swift en su gira mundial “Eras” ha regresado a Israel para luchar en su guerra en curso contra Hamas.

Eran Swissa, reportero de entretenimiento del periódico israelí Israel Hayom, transmitió la noticia el domingo.

“Tengo una vida maravillosa en Estados Unidos, el trabajo de mis sueños, grandes amigos y un hogar cómodo”, dijo el guardia, que prefirió no compartir su nombre. “No tenía que venir aquí, pero no podía quedarme impasible mientras mascaraban y quemaban vivas a familias en sus hogares. No te quedes quieto y no hagas nada. No estés en el lado equivocado de la historia”.

El guardia se había vuelto viral durante el verano por su atención mientras protegía a Swift. Clips de él observando de cerca a la multitud mientras escoltaba a Swift dentro y fuera de sus conciertos fueron objeto de varios videos y publicaciones en las redes sociales.

“Ese hombre acaba de escanear a mil personas entre la multitud en seis segundos, seis segundos exactos. Lo que sea que Taylor Swift le pague, no es suficiente”, dijo un usuario en un video de TikTok en julio que recibió 1,3 millones de me gusta.

En su declaración a Swissa, el guardia condenó enérgicamente a Hamás y escribió que “esos no son seres humanos”. Continuó: “No sólo estoy aquí con Israel y realmente estoy aquí. Estoy parado aquí con la humanidad. ¡¡No estés en el lado equivocado de la historia!! No se queden al margen y no digan nada… ¡¡¡Apoyen a Israel, apoyen a la HUMANIDAD!!!!!”

Swift, que se ha pronunciado sobre acontecimientos políticos y actuales en el pasado, hasta ahora no ha comentado públicamente sobre la guerra en Israel. Ese silencio ha provocado críticas de algunos de sus fans, especialmente mientras promociona su nueva película de concierto, “Taylor Swift: The Eras Tour”, que se estrenó en los cines el viernes y estableció un récord de taquilla.

Nicole Rose, una joyera judía con 150.000 seguidores en Instagram, escribió: “Es un momento terrible. Los niños están siendo violados. En ambos lados están muriendo personas inocentes. ¡¡Hamás!! una organización terrorista está masacrando a israelíes… ¿pero es el ‘día de lanzamiento’??? Estoy muy decepcionado con ella”.

Si bien las entradas de preventa para la película “Eras” se vendieron rápidamente en Israel, todas las salas de cine están actualmente cerradas debido a la guerra, según el Jerusalem Post.