Dubái se ha apuntado un tanto al inaugurar la primera muestra sobre el Holocausto en el mundo árabe. Recordamos es una exposición modesta. Apenas una galería con fotos y reproducciones en el Museo del Cruce de Civilizaciones. Pero incluso en una ciudad acostumbrada a las primicias y los récords, tiene un significado especial, ya que rompe con un tabú y refuerza el mensaje oficial de que la convivencia con Israel es posible.

La visión árabe sobre el Holocausto siempre ha estado muy politizada e imbuida de hostilidad hacia Israel (y por extensión hacia los judíos), debido en gran medida al conflicto israelo-palestino. En contraste, la muestra busca concienciar a la opinión pública local y a los visitantes extranjeros de lo que supuso el exterminio de seis millones de judíos durante el régimen nazi.

El proyecto es fruto del empeño personal de Ahmed Obaid al Mansoori, un emiratí apasionado de la historia. “La idea siempre ha estado ahí: promover nuestros valores de tolerancia y multiculturalismo. No ha habido una tragedia similar al Holocausto en la historia. No fue una agresión contra una raza o una religión, sino contra la humanidad. No podemos vivir negándolo. Debemos aprender de la historia para que no se repita”, declara a EL PAÍS.

La icónica imagen de un niño rindiéndose durante el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, al que apuntan varios fusiles, en la exposición en Dubái. JOSÉ MANUEL SEAGE.

En el centro de la sala, la icónica imagen de un niño rindiéndose durante el levantamiento del gueto de Varsovia (Polonia) en 1943, al que apuntan varios fusiles, resume el horror. Alrededor, una cronología explica los acontecimientos que llevaron hasta esa mancha en la historia de Europa. Pero Recordamos no solo rinde tributo a las víctimas y a los supervivientes, sino que busca también vínculos con la región a través de historias de musulmanes que salvaron vidas de judíos. La israelí Yael Grafy, que junto a Ben Sailes ha montado la exposición, destaca el caso del médico egipcio Mohamed Helmy, reconocido como Justo entre las naciones por el Museo Yas Vashem de Jerusalén.

¿Hubiera sido posible esta muestra antes de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) reconociera a Israel en los Acuerdos de Abraham del año pasado? Al Mansoori evita una respuesta directa. “No se trata de un proyecto político, sino histórico que iniciamos hace años”, asegura.