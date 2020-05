Diario Judío México - El hotel israelí donde la recuperación de COVID-19 se encuentra con la Standup Comedy pie

Noam Shuster-Eliassi se toma una selfie mientras se hace la prueba de COVID-19. Los pacientes con coronavirus en recuperación pueden abandonar el hotel después de dos pruebas negativas.

Se suponía que NOAM SHUSTER-ELIASSI debutaría su show de comedia stand-up de una mujer, “Coexistence My Ass”, en los Estados Unidos este año. En cambio, en medio del brote de coronavirus, probó la rutina en Israel, actuando frente a extraños que se agolparon en un ruidoso lobby. Más tarde, se unió a ellos para la Pascua en mesas cargadas de sandía y vino. El atrio resonó con el sonido de la risa, el canto, la tos y las conversaciones en hebreo y árabe. Casi nadie llevaba una máscara.

Esta fue la escena dentro del Hotel Dan Jerusalem, donde personas de todas las tendencias políticas y religiosas se quedan mientras se recuperan de COVID-19. Ya han estado enfermos y se cree que han obtenido inmunidad contra el coronavirus, lo que hace de este uno de los pocos lugares donde no se aplican las reglas de distanciamiento social.

Antes de su estancia en el hotel, Shuster-Eliassi había estado en la Harvard Divinity School con una beca para desarrollar su acto de pie, que realiza en hebreo, árabe e inglés, y estaba actuando con el comediante iraní-estadounidense Maz Jobrani. Cuando llegó la pandemia de coronavirus, Harvard cerró, por lo que Noam decidió arriesgarse y volar a casa a Israel. Ella tuvo una escala en la ciudad de Nueva York.

A los pocos días de su vuelo, Shuster-Eliassi había desarrollado síntomas de COVID-19 y tuvo que ir al hospital para recibir oxígeno suplementario. Y allí, su desafortunada situación condujo a una oportunidad única. “Hice espectáculos de pie aquí en el vestíbulo”, dice Noam. “El hecho de que me enfermé me permitió hacer lo que ningún otro comediante está haciendo hoy: un espectáculo con una audiencia real, no en Zoom”

Los esfuerzos de cuarentena en el Hotel Dan Jerusalem están coordinados por el ejército israelí, parte de un esfuerzo en todo el país para controlar la propagación de COVID-19. Hasta el 12 de mayo, ha habido más de 16,000 casos confirmados de coronavirus en Israel y 258 muertes; Todos los residentes que regresan de otro país deben someterse a una cuarentena de 14 días. Los hospitales palestinos en Cisjordania se han enfrentado a la escasez de equipos médicos, y la Franja de Gaza tenía solo 90 ventiladores para una población densa de dos millones; La amenaza de anexión de tierras por parte de Israel persiste, con informes de una mayor violencia de los colonos israelíes contra los palestinos.

Se han apropiado hoteles en todo Israel para que los pacientes con COVID-19 puedan ponerse en cuarentena y convalecer. “Tenemos un caso especial aquí en el hotel de Jerusalén, porque los jóvenes están cuidando a los ancianos, hay Mizrahi, Ashkenazi, seculares, religiosos, palestinos, judíos”, dice Shuster-Eliassi, riendo. “No sé qué es esto, pero todos nos llevamos bien y estoy teniendo la mayor crisis de identidad de mi vida”.

Esa sensación de intensa comunidad en el hotel ha sido un bálsamo para las personas que estaban muy enfermas y aisladas antes de llegar. “Una de las mujeres con las que realmente me relacioné es una palestina de Jerusalén, su nombre es Rafa”, dice Shuster-Eliassi. “Es una comadrona que trabaja en un hospital, y perdió a su esposo hace un mes a causa del cáncer … Contrajo el virus y dejó a cinco niños en casa”.

Shuster-Eliassi fue conmovido por su amistad. “Nos hicimos felices el uno al otro”, dice ella. Debido a que estaban cerca de otros que habían dado positivo por COVID-19, pudieron dar y recibir abrazos. “Imagínese, tiene que enfermarse y venir a este hotel a abrazarse”, dice Shuster-Eliassi.

Sima Segal, otra residente del hotel, tuvo problemas de salud durante una década antes de la pandemia. Tenía una tos constante y fiebres frecuentes a partir de 2010, y un desfile de médicos no pudo descubrir qué estaba mal. Este febrero, fue a ver a un médico especializado que ordenó una tomografía computarizada; Como individuo de alto riesgo, también se hizo la prueba del coronavirus. Cuando las pruebas mostraron que tenía una infección pulmonar y COVID-19, casi se desmayó de miedo y ansiedad.

Cuando Segal se mudó al Hotel Dan, pasó unos días llorando en su habitación. Luego se aventuró en el vestíbulo desenfrenado, donde encontró su espíritu animado. “A los 70 años, es una experiencia increíble conocer gente joven”, dice Segal. “Ser recibidos y abrazados por jóvenes que se divierten mucho conmigo

Aunque el hotel proporciona comida para los pacientes en recuperación, la mayoría de los residentes se quedan con sus propios dispositivos. Un residente ofreció clases de yoga al atardecer en el techo, mientras que otros tocaron música en el piano del hotel. Eden Dori, una asintomática de 21 años, comenzó una clase de zumba todas las noches en el vestíbulo. Todas las noches a las 6 p.m., ella rebotaba y se meneaba frente a los participantes en leggins, quienes llenaban el piso y sacudían las caderas al ritmo de la música. “A veces la gente no hace Zumba conmigo, sino que simplemente nos observan”, dijo Dori.

Shuster-Eliassi creció en Neve Shalom / Wahat al-Salam, un pueblo fundado conjuntamente por judíos y árabes israelíes para promover la convivencia pacífica, y habla con fluidez hebreo y árabe. En el hotel, dice ella, los prejuicios y las divisiones sociales parecían desaparecer. “Conocí a un hombre ultraortodoxo que estaba constantemente interesado en saber por qué estoy hablando en árabe y por qué estoy saliendo con los palestinos, pero desde un muy buen lugar”, dice. Él estaba realmente curioso acerca de su educación en el pueblo, y la interacción fue una de las muchas reacciones que la sorprendieron. Recordando todo esto, ella se ríe. “Todos nos llevamos bien, como, ¿qué demonios está pasando?”

Shuster-Eliassi salió del hotel el 19 de abril, después de recibir finalmente las dos pruebas negativas requeridas para el coronavirus. Salir fue una experiencia emocional. “Había una sensación de dejar una familia”, dice ella.

Now separated from the community at the Dan Hotel, she is trying to process what she experienced there. She is careful to point out that the hotel felt like a home because it was so separate from the asymmetrical power dynamic of the real world. “In the hotel, Israelis and Palestinians got the same. We got the same meals, the same treatment, because it’s a national effort that we all don’t get each other sick,” she says.

In her comedy routines, Shuster-Eliassi is often cynical about the possibility of coexistence in such a fraught political environment. But this experience has restored a little bit of her hope. “Israelis will never be okay if Palestinians are not okay,” she says. “We live in the same land. And we didn’t need this virus to teach us that. But this is what I saw in the hotel.”

