El jardinero de los Yankees le da crédito al padre judío por el éxito de su carrera

¿Qué mejor manera de recuperarse de una lesión que un poco de penicilina judía?

El jardinero de los New York Yankees, Harrison Bader, quien se perderá el comienzo de la temporada 2023 de la MLB debido a una lesión en el músculo oblicuo, protagonizó un episodio reciente de “Home Plate: New York”, un programa presentado por el famoso chef Marcus Samuelsson. En cada entrega del programa, que está disponible en la aplicación móvil YES Network, Samuelsson y una estrella del deporte de Nueva York visitan un restaurante icónico de Nueva York para hablar sobre comida, herencia y, por supuesto, deportes.

En el episodio más reciente del programa, Bader y Samuelsson visitan Liebman’s Deli, un lugar kosher que es el último deli judío en el Bronx, que se encuentra a poca distancia de donde creció Bader en Bronxville. Bader asistió a la Escuela Horace Mann en el barrio fuertemente judío de Riverdale.

“Para Pésaj quería agradecer a Liebman’s Kosher Delicatessen, un clásico deli judío aquí en el Bronx”, escribió Samuelsson en Facebook.

Mientras estaban en Liebman’s, Bader y Samuelsson conocieron al propietario Yuval Dekel, quien ha dirigido la popular tienda de delicatessen del Bronx durante 20 años, luego de reemplazar a su padre, quien dirigió el restaurante durante 20 años.

Dekel los guió a través del proceso de la tienda de delicatessen para preparar su amado pastrami, incluso dejando que Bader aplicara la mezcla de especias a la pechuga previamente en salmuera. Bader, quien se autodenominaba “un tipo de mostaza”, dijo que creció comiendo mucho pastrami.

Una vez que las pechugas estuvieron listas para entrar en el horno, Bader y Samuelsson disfrutaron de una sopa de bolas de matzá, antes de sentarse a disfrutar de una comida completa de sándwiches de pastrami, repollo relleno, encurtidos y otras delicias judías clásicas.

Bader, de 28 años, jugó las primeras cinco temporadas y media de su carrera en St. Louis antes de ser canjeado a los Yankees la temporada pasada. El padre de Bader, que es judío, le dijo a Forward que su hijo está considerando convertirse formalmente al judaísmo (Bader no sería considerado judío bajo la ley judía, que dice que solo un niño nacido de una madre judía o una persona que se convierte formalmente al judaísmo es judío). .)

Bader inicialmente había planeado jugar para el Equipo de Israel en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 que se llevó a cabo en marzo, pero finalmente se retiró debido a sus lesiones. Dijo que “consideraría absolutamente” jugar para el equipo en el futuro. (El compañero de equipo judío de Bader, Scott Effross, a quien los Yankees adquirieron un día antes que Bader, también se perdió el CMB debido a una lesión).

Durante su comida con Samuelsson, Bader habló sobre crecer en Nueva York y jugar béisbol, y le dio crédito a sus padres por ayudarlo a lanzar su carrera. “Obviamente, mi padre fue mi primer entrenador”, dijo Bader. “Sin mi papá lanzándome todos los días, desde que tenía 5 años, no estaría en ninguna parte”.

Bader dijo que a su padre le gusta visitar todos los estadios en los que juega y, a menudo, viaja para ver los partidos de Bader cuando juega en un nuevo estadio por primera vez.

Dijo que la cocina de su madre también ha jugado un papel clave en su éxito.

Después de unirse a los Yankees el año pasado, Bader vivió en casa con sus padres durante los playoffs, durante los cuales Bader disfrutó de una gran actuación. “Estaba en mi pequeña burbuja: mamá me cocinaba el desayuno, tomaba café con mi papá por la mañana y luego íbamos a jugar en el Yankee Stadium”, recordó Bader. “Es tan bueno. Fue muy divertido para todos nosotros”.

¿Quizás su éxito en la postemporada no fue una coincidencia? “Algo en los óvulos de mi mamá, no lo sé”, dijo.