El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que pasaron a la ‘‘fase B’’ del plan para derrotar a Hamás

GuerraEl Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que pasaron a la ‘‘fase B’’ del plan para derrotar a Hamás Tenemos que ‘‘ser proactivos. Debemos iniciar, debemos ser los primeros en actuar antes de que lo haga el enemigo. No tenemos derecho a ser pasivos, no tenemos derecho a detenernos o retroceder, no tenemos ese privilegio, eso no sucederá. Ni bajo mi mando ni bajo el suyo, porque estamos aquí todos juntos para completar la misión’’, expresó el Teniente General Eyal Zamir. Foto: El Teniente General Eyal Zamir, Jefe de Estado Mayor de las IDF, habla con oficiales el 6 de mayo de 2025. (Fuerzas de Defensa de Israel)

