El kibutz Nir Oz, la comunidad más afectada por los ataques del 7 de octubre, da la bienvenida a 50 nuevos residentes idealistas mientras busca reconstruirse.

Caminando por un sendero en el kibutz Nir Oz, Yahel Meirovich y Raz Baruch sintieron el contraste surrealista entre el suave canto de los pájaros, la engañosa quietud pastoral del kibutz casi desierto y el constante estallido de las bombas que se oían desde la Franja de Gaza, a menos de un kilómetro y medio de distancia.

Parte de un grupo de 50 jóvenes adultos —todos ellos educadores del movimiento juvenil sionista laborista Hashomer HaTzair— que se han mudado recientemente al kibutz, ambos eran muy conscientes de la tensión emocional que se sentía en el ambiente, según declaró Meirovich a eJewishPhilanthropy una semana después de su llegada el 3 de agosto.

“Esta experiencia está impregnada de profunda emoción precisamente porque sé cómo era el kibutz antes y estoy viendo todo lo que está sucediendo ahora”, dijo Meirovich, de 27 años, miembro del kibutz Negba y coordinador regional de Hashomer HaTzair en Eshkol. Se produce una ola de silencio porque el kibutz está vacío y se escuchan las explosiones desde Gaza, que está muy cerca. Es una tensión que debe mantenerse constantemente; no podemos ignorarla ni reprimirla. Sentimos el pulso de la guerra a un ritmo muy intenso. Si nos quedamos indiferentes, nos acostumbraremos. Y no hay forma de acostumbrarse al hecho de que hay una guerra y que todavía hay 50 secuestrados en Gaza.

Fundado en 1955 por pioneros de Hashomer HaTzair (literalmente, “la joven guardia”), Nir Oz fue uno de los kibutzim más afectados por los ataques de Hamás del 7 de octubre. Las Fuerzas de Defensa de Israel llegaron solo después de que los terroristas ya hubieran causado estragos y se hubieran marchado. Una cuarta parte de los aproximadamente 400 miembros del kibutz fueron asesinados o tomados como rehenes. Casi todos los edificios públicos del kibutz fueron destruidos. Hoy en día, la mayoría de los residentes de Nir Oz viven en viviendas temporales en el kibutz Carmei Gat, cerca de Kiryat Gat. Algunos veteranos del kibutz han regresado a Nir Oz para proteger el kibutz y mantener las labores agrícolas y la fábrica de pinturas.

Con la infraestructura limitada disponible en Nir Oz, el nuevo grupo Hashomer HaTzair vive en viviendas temporales: casas infantiles reconvertidas, apartamentos intactos y otros espacios readaptados. Su traslado se completará por etapas, y la construcción de nuevas viviendas comenzará en otoño. Continúan trabajando con los jóvenes de Nir Oz en Carmei Gat y también con jóvenes de los kibutzim de los alrededores que ya han regresado a sus hogares.

El traslado de los jóvenes educadores de Hashomer HaTzair a Nir Oz forma parte del programa Mefalsei Nativ (“Niveladores de Caminos”) de Hashomer HaTzair, en colaboración con el Kibutz Nir Oz, con el apoyo principal del Fondo de Rehabilitación del Movimiento Kibutziano, organismo que lidera los esfuerzos de recuperación de las comunidades kibutzianas en la región fronteriza de Gaza desde 2027. La Iniciativa Homeward, una fundación educativa que fortalece a las comunidades del sur y del norte desde el estallido de la guerra, también ha desempeñado un papel clave en el apoyo al proyecto desde sus inicios, como parte de un esfuerzo conjunto más amplio para construir comunidades jóvenes y dinámicas en el corazón de los kibutzim más afectados.

“Para nosotros, la decisión de mudarnos a Nir Oz representa la encarnación de todo aquello con lo que crecimos en Hashomer HaTzair: actuar juntos con valentía y estar presentes donde se nos necesita”, dijo Meirovich.

Dos semanas después de los ataques del 7 de octubre, que dañaron 41 kibutzim (22 en el sur y nueve en el norte), el Movimiento Kibutz lanzó un fondo específico para la rehabilitación, según Neri Shotan, su director ejecutivo. El Fondo de Rehabilitación Kibutz y la Iniciativa de Retorno a la Patria son los únicos financiadores de la transición, añadió.

Tradicionalmente financiado por sus 259 kibutzim miembros, el movimiento nunca había recaudado fondos externos. Cada shekel recaudado se destina a la rehabilitación, sin que se destinen fondos a la sede del movimiento, enfatizó. Las donaciones provienen de importantes federaciones judías y donantes privados de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Australia y los Países Bajos, con un presupuesto total de aproximadamente 44 millones de dólares (150 millones de NIS) hasta la fecha. Aproximadamente 29 millones de dólares (100 millones de NIS) se destinarán a kibutzim específicos, mientras que 15 millones de dólares (50 millones de NIS) serán asignados por la dirección del fondo para abordar necesidades fundamentales: educación informal, resiliencia comunitaria y mental, agricultura y conmemoración.

Los donantes incluyen la Fundación Samueli, las Federaciones Judías de Norteamérica, la Federación Judía de San Antonio, la Federación UJA de Nueva York, la Fundación de la Comunidad Judía de Los Ángeles, el Fondo Nacional Judío de EE. UU., el Comité Judío Americano, la Fundación Qualcomm y el Fondo Nuevo Israel.

Nir Oz, donde el 93 % de las viviendas fueron destruidas, es un punto central de la iniciativa, afirmó Shotan, mientras Nir Oz colocaba la primera piedra de un nuevo barrio el 7 de agosto como símbolo de la renovación del kibutz.

Los costos de reconstrucción de Nir Oz se estiman en 102,4 millones de dólares (350 millones de NIS), 15 millones de dólares más de lo que ha sido asignado por el estado (incluidos los 22 millones prometidos por Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish N