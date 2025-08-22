El kibutz Sufa inaugura un huerto comunitario en memoria de las víctimas del 7 de octubre

El miércoles 20 de agosto, el Kibutz Sufa celebró la ceremonia de inauguración de su nuevo huerto comunitario. El huerto fue donado por JNF-KKL Escocia y está dedicado a la memoria de Bernard Cohen, miembro del kibutz, z”l, asesinado el 7 de octubre; Ofir Erez, z”l, también asesinado durante la invasión terrorista; e Ido Hubara, z”l, quien murió mientras luchaba junto a sus compañeros en la unidad de respuesta a emergencias del kibutz.
Al evento en Sufa asistieron Michal Uziel, Jefe del Consejo Regional de Eshkol; Orna Toeg, Jefa de la Oficina de Escocia, Irlanda y Sudáfrica de la División de Desarrollo de Recursos del KKL-JNF; Elisha Mizrahi, Gerente del Departamento de Amigos de Israel del KKL-JNF; miembros de la comunidad de Sufa y líderes del kibutz.
Casi dos años después de su evacuación, los miembros del kibutz Sufa han comenzado a regresar a sus hogares. En medio de este regreso, la comunidad se reunió para inaugurar el nuevo jardín. Para muchos, fue la primera vez desde el 7 de octubre que volvieron a reunirse en terrenos del kibutz. La inauguración del jardín y la reunión comunitaria marcaron un paso importante en el regreso de los residentes a la vida en Sufa.
Orna Toeg, Jefa de la Oficina de Escocia, Irlanda y Sudáfrica de la División de Desarrollo de Recursos del KKL-JNF La División explicó: «Como parte de los esfuerzos continuos del KKL-JNF para apoyar la rehabilitación de las comunidades del Envolvente de Gaza tras el 7 de octubre, el JNF-KKL Escocia, junto con sus donantes, inició este proyecto en memoria de Bernard Cohen, z”l. El jardín ayudará a restaurar la vida comunitaria de los residentes. Además, el JNF-KKL Escocia está impulsando dos proyectos más en Sufa: la creación del «Bulevar Escocia», una arteria verde y floreciente dentro del kibutz, y la mejora ambiental y el desarrollo del Jardín Almog». Amit Weitz, Director Comunitario del Kibutz Sufa, añadió: «Tras un largo y difícil período, por fin regresamos a casa, paso a paso. El regreso a Sufa no es solo un regreso físico, sino también un regreso a nuestra vida en común, a nuestros valores y a la resiliencia que siempre nos ha guiado. Recordaremos por siempre a nuestros amigos que fueron asesinados y cayeron en la horrible masacre, y su heroísmo hasta el último momento. Agradecemos a JNF-KKL Escocia su contribución y esperamos un regreso seguro y en paz a una vida plena y feliz en el kibutz».
