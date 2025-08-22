El kibutz Sufa inaugura un huerto comunitario en memoria de las víctimas del 7 de octubre

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El miércoles 20 de agosto, el Kibutz Sufa celebró la ceremonia de inauguración de su nuevo huerto comunitario. El huerto fue donado por JNF-KKL Escocia y está dedicado a la memoria de Bernard Cohen, miembro del kibutz, z”l, asesinado el 7 de octubre; Ofir Erez, z”l, también asesinado durante la invasión terrorista; e Ido Hubara, z”l, quien murió mientras luchaba junto a sus compañeros en la unidad de respuesta a emergencias del kibutz.

Al evento en Sufa asistieron Michal Uziel, Jefe del Consejo Regional de Eshkol; Orna Toeg, Jefa de la Oficina de Escocia, Irlanda y Sudáfrica de la División de Desarrollo de Recursos del KKL-JNF; Elisha Mizrahi, Gerente del Departamento de Amigos de Israel del KKL-JNF; miembros de la comunidad de Sufa y líderes del kibutz.

Casi dos años después de su evacuación, los miembros del kibutz Sufa han comenzado a regresar a sus hogares. En medio de este regreso, la comunidad se reunió para inaugurar el nuevo jardín. Para muchos, fue la primera vez desde el 7 de octubre que volvieron a reunirse en terrenos del kibutz. La inauguración del jardín y la reunión comunitaria marcaron un paso importante en el regreso de los residentes a la vida en Sufa.

Orna Toeg, Jefa de la Oficina de Escocia, Irlanda y Sudáfrica de la División de Desarrollo de Recursos del KKL-JNF La División explicó: «Como parte de los esfuerzos continuos del KKL-JNF para apoyar la rehabilitación de las comunidades del Envolvente de Gaza tras el 7 de octubre, el JNF-KKL Escocia, junto con sus donantes, inició este proyecto en memoria de Bernard Cohen, z”l. El jardín ayudará a restaurar la vida comunitaria de los residentes. Además, el JNF-KKL Escocia está impulsando dos proyectos más en Sufa: la creación del «Bulevar Escocia», una arteria verde y floreciente dentro del kibutz, y la mejora ambiental y el desarrollo del Jardín Almog». Amit Weitz, Director Comunitario del Kibutz Sufa, añadió: «Tras un largo y difícil período, por fin regresamos a casa, paso a paso. El regreso a Sufa no es solo un regreso físico, sino también un regreso a nuestra vida en común, a nuestros valores y a la resiliencia que siempre nos ha guiado. Recordaremos por siempre a nuestros amigos que fueron asesinados y cayeron en la horrible masacre, y su heroísmo hasta el último momento. Agradecemos a JNF-KKL Escocia su contribución y esperamos un regreso seguro y en paz a una vida plena y feliz en el kibutz».