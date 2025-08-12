El KKL-JNF anuncia un plan de 750 millones de NIS para reconstruir la envolvente de Gaza y las comunidades del Néguev occidental

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El Fondo Nacional Judío Keren Kayemeth LeIsrael (KKL-JNF) anunció hoy la aprobación de un presupuesto especial de rehabilitación de 750 millones de NIS para restaurar y desarrollar las comunidades del norte de Israel y el Néguev occidental, gravemente afectadas por la Guerra de las Espadas de Hierro. Implementada a través de una dirección profesional especializada dentro del KKL-JNF, esta iniciativa representa uno de los esfuerzos más integrales desde el estallido de la guerra para fortalecer la periferia de Israel y fomentar el retorno de residentes y empresas a las regiones fronterizas.

El plan, aprobado por la Junta Directiva del KKL-JNF, responde a una amplia gama de necesidades identificadas sobre el terreno, desde la restauración de infraestructuras públicas y viviendas privadas hasta la revitalización económica, el crecimiento demográfico y la inversión estratégica en educación, innovación y resiliencia comunitaria. Manteniendo su papel histórico como líder en el desarrollo de Israel, el KKL-JNF está pasando de la asistencia de emergencia inmediata a un marco de rehabilitación sostenible a largo plazo, diseñado para asegurar un futuro más sólido y seguro para estas regiones afectadas.

Como parte de esta iniciativa, el Kibutz Nir Oz ha sido designado como foco especial de ayuda primaria, con un presupuesto específico de 75 millones de NIS. El 7 de octubre, Nir Oz sufrió una devastación sin precedentes: perdió aproximadamente una cuarta parte de sus residentes en la masacre y los secuestros, y cerca del 95% de sus edificios públicos fueron destruidos, el daño más grave sufrido por cualquier comunidad en la Franja de Gaza. El plan de rehabilitación para Nir Oz incluye la reconstrucción de infraestructuras e instalaciones públicas, el fortalecimiento de la comunidad y el apoyo a la integración de un nuevo grupo juvenil de más de 50 miembros, una contundente muestra de resiliencia y renovación.

El presupuesto especial se distribuirá en varias áreas clave:

Rehabilitación y expansión comunitaria: Regreso de los residentes evacuados a sus hogares y acogida de nuevas poblaciones, incluyendo profesionales en áreas de alta demanda, grupos con misión específica y educadores.

Revitalización económica: Creación de centros de empleo e incentivos para el crecimiento económico sostenible, aprovechando las fortalezas regionales. Educación e inversión comunitaria: Construcción y renovación de instalaciones educativas y comunitarias, apoyo a movimientos juveniles, academias premilitares, yeshivot hesder y residencias estudiantiles.

Innovación y recuperación de traumas: Establecimiento de centros de innovación en agricultura y tecnología ambiental, y apoyo a centros de tratamiento para víctimas de traumas.

También se brindará asistencia a los municipios del norte y del sur que han acogido a evacuados de las regiones afectadas. Además, KKL-JNF establecerá centros comunitarios (“Casas KKL-JNF”) en las ciudades de la zona de Gaza para fomentar el liderazgo y la excelencia en la próxima generación.

“KKL-JNF apoya estrechamente a los residentes del norte de Israel y el Néguev occidental”, declaró Ifat Ovadia-Luski, presidenta de KKL-JNF. Esta inversión de 750 millones de NIS refleja nuestro profundo compromiso no solo con la rápida restauración de lo perdido, sino también con la construcción de un futuro sólido, seguro y próspero, parte esencial de la renovación nacional de Israel tras la guerra. El pueblo de Israel ha superado crisis en el pasado, y siempre hemos salido airosos de ellas. Estamos aquí para restaurar la esperanza y la estabilidad.

KKL-JNF enfatizó que el objetivo final del programa no es solo restaurar lo que existía antes, sino crear nuevos motores de crecimiento para garantizar la prosperidad a largo plazo de pueblos y ciudades, manteniendo al mismo tiempo la continuidad de las comunidades a lo largo de las fronteras de Israel. La organización trabajará en estrecha colaboración con los ministerios gubernamentales, las autoridades locales y las propias comunidades para garantizar que los fondos se inviertan eficazmente para satisfacer las necesidades reales sobre el terreno.