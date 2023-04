El Mossad desmiente los informes estadounidenses que lo acusan de alentar las protestas contra el gobierno

Esto se produce después de que los artículos del New York Times y del Washington Post sacaran a la luz documentos filtrados del Pentágono que circulaban por las redes sociales en los que se afirmaba que la dirección del Mossad animaba a los israelíes a participar en protestas masivas contra el plan de reforma judicial del Gobierno.

“El Mossad y sus funcionarios actuales no trataron en absoluto el tema de las protestas, y se mantuvieron fieles al valor de la estatalidad que ha guiado al Mossad desde su creación,”

Amos Yadlin, ex jefe de inteligencia de las FDI, aseguró este domingo que el N.Y. Times debería subrayar que no ha encontrado ninguna prueba de que esto fuera cierto.

