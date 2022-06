El 29 de junio, el Museo de la Herencia Judía de Nueva York: un monumento vivo al Holocausto lanzará una nueva guía digital en Bloomberg Connects, la aplicación gratuita de arte y cultura creada por Bloomberg Philanthropies.

La aplicación Bloomberg Connects, disponible para descargar desde Google Play o App Store, hace que el Museo sea accesible tanto para los visitantes en el lugar como para los visitantes remotos a través de funciones de fotos, audio y video que ofrecen acceso e información sobre la colección, las exhibiciones y los recursos educativos del Museo. En el sitio, la aplicación convierte el teléfono móvil de un usuario en una experiencia sin contacto y una fuente de información centralizada. Fuera del sitio, permite a los usuarios explorar instituciones desde cualquier lugar.

Específicamente, los usuarios de la aplicación pueden ver y aprender sobre obras seleccionadas que se presentan en las exhibiciones del Museo, ver presentaciones en video de los programas y eventos públicos del Museo, acceder a los podcasts del Museo y descargar materiales educativos para usar en las escuelas.

En particular, el recorrido en audio de la muy esperada nueva exposición del Museo, El Holocausto: lo que puede hacer el odio, se ofrecerá a través de la aplicación, con la narración de la actriz condecorada Julianna Margulies , ganadora de ocho premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, tres premios Primetime Emmy y un Globo de Oro, así como Eleanor Reissa , directora nominada a los premios Tony, Drama Desk y Outer Critics Circle, actriz de Broadway y televisión, dramaturga ganadora de premios y ex directora artística del National Yiddish Theatre Folksbiene.

“Ha sido un privilegio ser parte de una institución tan importante. Espero que todos vengan a ver esta exposición. Es fundamental para comprender nuestra historia y conectarnos con nuestro futuro”, dice Margulies.

“Como hija de padres que vivieron el Holocausto, mi padre en Auschwitz y Monowitz y luego en la Marcha de la Muerte, y mi madre en Uzbekistán y luego en los campos de refugiados, estoy muy agradecida de ser una pequeña parte de contar su historia. , que para ellos no era una ‘historia’ sino sus vidas. Esta exposición reflexiva y exigente nos permite comprender la naturaleza humana: la luz y la oscuridad de las que el hombre es capaz. Hay demasiadas lecciones que aún tenemos que aprender”. dice Reisa.

Anthony Mordechai Tzvi Russell, aclamado vocalista y idishista, y la actriz Lauren Lebowitz también aparecen en la audioguía.

La nueva exhibición, que se abre para presentaciones preliminares el 30 de junio, es una presentación de 12,000 pies cuadrados de la historia del Holocausto que revela lo que sucede cuando el odio y la intolerancia no se controlan. Esta exposición monumental presenta más de 750 pertenencias personales preciadas, testimonios, fotografías y películas, muchas de ellas expuestas por primera vez y seleccionadas en gran parte de la renombrada colección permanente del Museo.

“Estamos muy entusiasmados con nuestra asociación con Bloomberg Philanthropies y nos sentimos honrados de unirnos a las filas de otras instituciones culturales importantes que aprovechan esta nueva tecnología”, dice Jack Kliger, presidente y director ejecutivo del museo. “La aplicación Bloomberg Connects mejorará la experiencia de los visitantes de nuestro Museo y hará que nuestra institución sea más accesible para aquellos que no puedan asistir en persona. Somos firmes en nuestro compromiso de preservar la historia del Holocausto, enseñar sus lecciones a través de programas educativos y presentar exhibiciones de vanguardia que atraen e inspiran a los visitantes. Esta aplicación ampliará nuestro alcance y capacidades para ese fin”.

Bloomberg Connects ofrece guías digitales gratuitas para organizaciones culturales de todo el mundo. La plataforma de aplicaciones es parte del compromiso de larga data de Bloomberg Philanthropies de apoyar la innovación digital en las artes. Bloomberg Connects facilita el acceso y la participación en las artes y la cultura desde dispositivos móviles cuando se visita en persona o en cualquier momento desde cualquier lugar. Con contenido dinámico exclusivo para cada organización asociada, la aplicación ofrece una variedad de características que incluyen video, audio y texto; comentario de expertos; y mapas de orientación. Siga a Bloomberg Connects en Instagram, Facebook y Twitter para obtener actualizaciones sobre lanzamientos de nuevas guías, aspectos destacados de exhibiciones y más.

Acerca de las filantropías de Bloomberg

Bloomberg Philanthropies invierte en 941 ciudades y 173 países de todo el mundo para garantizar una vida mejor y más larga para la mayor cantidad de personas. La organización se enfoca en cinco áreas clave para crear un cambio duradero: Artes, Educación, Medio Ambiente, Innovación Gubernamental y Salud Pública. Bloomberg Philanthropies abarca todas las donaciones de Michael R. Bloomberg , incluida su fundación y su filantropía personal, así como también Bloomberg Associates, una consultoría pro bono que trabaja en ciudades de todo el mundo. En 2021, Bloomberg Philanthropies distribuyó $1660 millones. Para obtener más información, visite bloomberg.org o síganos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.

Acerca del Museo del Patrimonio Judío: un monumento vivo al Holocausto

El Museo de la Herencia Judía: un monumento vivo al Holocausto es la contribución de Nueva York a la responsabilidad mundial de nunca olvidar. El Museo está comprometido con la misión crucial de educar a diversos visitantes sobre la vida judía antes, durante y después del Holocausto. El tercer museo del Holocausto más grande del mundo y el segundo más grande de América del Norte, el Museo de la Herencia Judía ancla el extremo sur de Manhattan, completando el paisaje cultural y educativo que comparte con la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis.

El Museo del Patrimonio Judío mantiene una colección de casi 40 000 artefactos, fotografías, documentales y testimonios de sobrevivientes y contiene aulas, un teatro con 375 asientos (Edmond J. Safra Hall), galerías de exhibición especiales, un centro de recursos para educadores y un instalación de arte conmemorativa, Garden of Stones, diseñada por el escultor de renombre internacional Andy Goldsworthy. El Museo es el hogar del National Yiddish Theatre Folksbiene y JewishGen.

Las ofertas actuales del Museo incluyen Boris Lurie: Nothing To Do But To Try, la primera exhibición de este tipo sobre el artista del siglo XX y sobreviviente del Holocausto, que estará abierta hasta el 6 de noviembre de 2022. The Holocaust: What Hate Can Do, se inaugurará en la sala del Museo. galerías principales el 30 de junio de 2022.

Además, el Museo ofrece lecciones virtuales gratuitas y pregrabadas para estudiantes, impartidas por un educador del Museo, utilizando sus planes de lecciones del Currículo del Holocausto. Diseñadas para la escuela intermedia y secundaria, las lecciones, disponibles a pedido, permiten la interacción de los estudiantes a través de chat y encuestas, ofrecen certificados de finalización y recursos para investigación adicional. Para más información: https://mjhnyc.org/education/virtual-lessons/

El Museo recibe apoyo operativo general del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York y del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York.

Para obtener más información, visite mjhnyc.org .