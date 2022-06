encionar a “Hitler” o “nazis” es habitual en muchos discursos políticos, y en las últimas horas fue Elisa Carrió la que en su “cruzada” contra el libertario Javier Milei llegó a trazar un paralelismo con lo ocurrido en Alemania antes de la guerra, cuando una “sociedad enojada” llevó al poder a Hitler, con el terrible saldo conocido. “Los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz”, señaló Carrió, ligando esa afirmación al avance del legislador libertario en las encuestas. Así al hablar del peligro de las sociedades enojadas o en ira por sus pésimas gestiones de gobierno, Carrió precisó que “hay que tener cuidado con Milei, porque podría ser Hitler o peor”. El propio Milei salió al cruce de esas palabras de Carrió, señalando en sus redes sociales que la que líder de la Coalición Cívica “no tiene escrúpulos”.

Lo cierto es que esos roces con alusiones a Hitler, nazismo e incluso la muerte de millones de personas en Auschwitz, hizo que este viernes el Museo del Holocausto se refiriera al tema, pidiendo a los políticos en general que “tengan mesura en el uso de conceptos relacionados al nazismo”.

“Es absolutamente inaceptable e insultante la acusación de que los judíos, las víctimas del Holocausto, hayan tenido algo que ver con la llegada de Hitler al poder”,

“El Museo del Holocausto de Buenos Aires llama a toda la dirigencia política a manejarse con mesura”, enfatizó la entidad en ese comunicado, sin mencionar a Carrió y su alusión a Milei, pero el punto de las declaraciones de Lilita pocas horas antes quedó inmediatamente ligado a las implicancias de esa respuesta desde la comunidad judía.

Asimismo, las autoridades del Museo del Holocausto precisaron: “En el marco de las discusiones públicas de estos últimos días, instamos a evitar la mala utilización del Holocausto para argumentar contra el adversario y el uso de conceptos relacionados al nazismo como adjetivo o insulto, a quienes dirigen los partidos políticos”.

Las declaraciones de Carrió sobre Milei y el ascenso de Hitler motivaron un llamado a la mesura del Museo del Holocausto.

Además, cuestionaron particularmente la frase en la que Carrió afirmó que “los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz”. En declaraciones radiales, la dirigente de Juntos por el Cambio había alertado sobre la posibilidad de que Milei gane las elecciones presidenciales de 2023 por los votos de una sociedad “que entró en ira”.

Cuando estuvo en jujuy, visitando a Gerardo Morales, Carrió había afirmado que “Si votás a Javier Milei, votás a un genocida”, entonces en alusión a las declaraciones que el libertario había hecho sobre la posible venta de órganos, y en las últimas horas llegóa decir que Milei “puede ser Hitler o peor”.

La acusación en 2020 a Fernández Sagasti y la reacción de la DAIA

La palabra ‘Hitler’ suele estar en acusaciones de Carrió a opositores políticos, y así en 2020 tildó de “soldado de Hitler” a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, situación que le valió roces una severa réplica de la DAIA, que pidió juatemente “no banalizar el holocausto judío”, un llamado similar al que hizo este viernes el Museo del Holocausto.

En aquella ocasión, en una entrevista televisiva, Carrió había dicho en alusión a Fernández Sagasti: “Esta chica, cuando yo me acerco, no quiere recibirme un escrito (…), ella quiere hablarme y yo le digo ‘yo no hablo con delincuentes morales. No tiene conciencia, tiene fanatismo y obediencia, es como un soldado de Hitler”.