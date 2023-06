El Museo HispanoJudío ya tiene edificio para su sede en Madrid

Este museo que tendrá una clara vocación internacional viene a enriquecer la propuesta cultural de museos judíos del mundo.

Su Misión es convertirse en un referente educativo en Memoria y Respeto al diferente.

Madrid, 7 de junio de 2023 _Un emblemático edificio del Metro de Madrid, situado en la Calle Castelló 21 acogerá el nuevo Museo HispanoJudío (MHJ).

La sede del MHJ estará ubicada en un inmueble propiedad del Metro de Madrid, quien ha cedido el edificio mediante concurso público y en régimen de alquiler.

La Fundación HispanoJudía lleva desde el 2016 preparándose para dar a la luz su proyecto estrella, el Museo HispanoJudío. En palabras de David Hatchwell, presidente de la Fundación HispanoJudía, “El Museo HispanoJudío (MHJ) busca desenterrar la historia común entre el pueblo judío y 600 millones de hispanoparlantes, exponiendo sus valores compartidos”.

El innovador MHJ contará con exposiciones interactivas, piezas de gran valor histórico procedentes de importantes coleccionistas y tecnología de vanguardia. Transportará al visitante a través de siglos de historia y le permitirá descubrir la riqueza y diversidad de la cultura judía en el contexto hispano, con una clara vocación de construir un mejor futuro.

Su apertura está programada durante el año 2025.

El edificio Castelló 21, una joya arquitectónica en pleno barrio de Salamanca, en el corazón de Madrid.

El edificio será meticulosamente renovado y restaurado, respetando la obra original del arquitecto español Antonio Palacios.

Combinará su estructura original con tecnología de vanguardia y espacios expositivos innovadores. Para ello, contará con un equipo nacional e internacional de destacados arquitectos y expertos en conservación.

Colaboraciones internacionales

Expertos de todo el mundo trabajan de la mano tanto para reunir colecciones de piezas históricas, documentos y obras de arte que se exhibirán en el museo, como para ofrecer nuevos formatos tecnológicos que permitirán a los visitantes vivir experiencias cognitivas, sensitivas y emocionales con estéticas atractivas.

El MHJ cuenta con una potente red internacional de amigos que permitirá amplificar sus actividades, en otros países. Esta red de amigos se ha convertido en una potente herramienta de transmisión y difusión de la cultura española e hispana, y de valores como la tolerancia y la diversidad.

El futuro Museo colaborará con centros educativos de España, Europa e IberoAmérica así como cómo con grandes coleccionistas e instituciones prestigiosas de todo el mundo que incluyen a ANU, Yad Vashem, The Hispanic Society of NY, Myheritage.com, The American Sephardi Federation, la Red de Juderías de España, The Museum of the Bible (Washington DC) o el Ministerio de la Diáspora de Israel.

El MHJ se convertirá en un faro cultural a nivel mundial.

Será un centro de divulgación y educación que promoverá una comprensión más profunda de la cultura hispanojudía.

El MHJ de Madrid ofrecerá una nueva forma de vivir y sentir la historia, el arte, las tradiciones y la educación, donde las nuevas tecnologías ocupan un lugar central.

El nuevo museo ofrecerá la posibilidad de una experiencia omnicanal

Además de un espacio físico, el MHJ contará con una plataforma digital.

La plataforma digital y el museo físico estarán permanentemente conectados para ofrecer una experiencia “phygital” ilimitada y personalizable.

ACERCA DE FUNDACIÓN HISPANOJUDÍA

La Fundación HispanoJudía, se constituyó en 2016 en España, con el principal objetivo de dar a conocer lo mucho que une al Pueblo Judío con el Mundo Hispano. Un Museo que irradie respeto y conocimiento mutuo desde Madrid, es clave para lograr este objetivo.

Cuenta con presencia a través de Asociaciones, en México, Argentina, Panamá, Israel y EE. UU., además de un patronato internacional compuesto por 72 destacados filántropos, 8 benefactores, un comité internacional de 20 asesores compuesto por personalidades judías y no judías y un comité ejecutivo.

Promueve programas educativos y culturales que crean empatía y muestran los valores compartidos entre hispanos y judíos. Hasta la fecha cuenta con más de 135 actividades realizadas desde su fundación.

Más información en https://fundacionhispanojudia.org/