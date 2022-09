En lo que probablemente sea la primera vez, el New York publicó este domingo su investigación sobre el sistema escolar jasídico en yiddish y en inglés.

El artículo, que presenta una investigación sobre los estándares educativos dentro de la comunidad judía jasídica de Nueva York, se publicó tanto en yiddish como en inglés, muy probablemente para permitir que la comunidad objetivo acceda a los hallazgos de la investigación.

La población de hasidim en Nueva York es de aproximadamente 200.000, lo que representa el 10% de la población judía total del estado, dijo el New York Times.

Gran parte de la comunidad opera en yiddish, el idioma dominante entre los judíos europeos anteriores al Holocausto.

El periódico ha publicado historias en el pasado en otros idiomas además del inglés, pero la historia del domingo parece ser la primera vez que se publica en yiddish.

La investigación encontró que en una prueba estatal de matemáticas y lectura dentro de una escuela Satmar Hasidic, el 100% de los estudiantes reprobaron las pruebas.

La investigación del periódico encontró que “a generaciones de niños se les ha negado sistemáticamente una educación básica, atrapando a muchos de ellos en un ciclo de desempleo y dependencia” en las comunidades jasídicas.

“Las escuelas producen miles de estudiantes cada año que no están preparados para navegar por el mundo exterior, lo que ayuda a impulsar las tasas de pobreza en los vecindarios jasídicos a algunos de los más altos de Nueva York”, dice el informe.

A pesar de no cumplir con los estándares educativos del estado de Nueva York, The New York Times descubrió que las escuelas jasídicas de la ciudad han recibido más de mil millones de dólares en fondos estatales durante los últimos cuatro años.

Los líderes de la comunidad jasídica dicen que su comunidad recibe muchos menos fondos públicos para la educación que sus contrapartes escolares estatales.

El artículo está disponible en línea sin un muro de pago. Sin embargo, muchos en las comunidades jasídicas no tienen acceso a Internet ni a contenido secular.