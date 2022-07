Seis años después de su muerte, el icónico político israelí y Premio Nobel de la Paz Shimon Peres protagoniza un documental titulado «Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres» (traducido en castellano como Shimon Peres: El nobel que no dejó de soñar) que se encuentra disponible en Netflix Latinoamérica desde ayer.

El documental, narrado por George Clooney, incluye entrevistas personales con miembros de la familia de Peres, sus amigos cercanos y una larga lista de líderes de renombre que trabajaron con él a lo largo de los años.

Entre ellos se encuentran el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, Benjamín Netanyahu y los ex presidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

El documental, que se estrenará en más de 190 países en docenas de idiomas diferentes, fue producido por Richard Trank, un conocido director de documentales que ganó un Oscar por su película «El largo camino a casa», que contaba la historia de los inmigrantes judíos después de la Segunda Guerra Mundial.

Trank entrevistó a Peres durante nueve meses antes de su fallecimiento en 2016. Habló de su infancia en Bielorrusia, de su papel en el ejército israelí, de su relación con su íntimo mentor David Ben Gurion y de su carrera política a lo largo de los años.

Todas sus aventuras le llevaron a alcanzar logros diplomáticos y domésticos pioneros, incluyendo dos mandatos como primer ministro, la negociación del tratado de paz entre Israel y Jordania de 1994 y un Premio Nobel de la Paz por los Acuerdos de Oslo con los palestinos.

«En política, la mayoría persigue el poder. Él persiguió la paz», escribió Netflix en la promoción de la película. «La influencia y la integridad de Shimon Peres fueron fundamentales para la fundación y preservación de Israel».

Fuente: Ynetnews.com