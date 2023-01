El nuevo ministro de Defensa podría ser quien convenza a Netanyahu de un ataque a Irán

La conducta de Gallant tendrá un gran peso, quizá decisivo, en cualquier decisión sobre Irán. Para entender lo importante que es, volvamos por un momento a las dos últimas veces que se planteó a Israel la cuestión de si atacar o no el programa nuclear iraní.

La conducta de Gallant tendrá un gran peso, quizá decisivo, en cualquier decisión sobre Irán. Para entender lo importante que es, volvamos por un momento a las dos últimas veces que se planteó a Israel la cuestión de si atacar o no el programa nuclear iraní.