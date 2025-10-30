El Papa León XIV afirma que un documento clave que revoluciona las relaciones católico-judías es “muy relevante hoy en día”.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El papa León XIV conmemoró el martes el 60 aniversario del documento vaticano que revolucionó las relaciones de la Iglesia católica con los judíos, reafirmando el compromiso con el diálogo en un momento de creciente antisemitismo en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

León XIV presidió una conmemoración interreligiosa en dos partes: primero, se unió a líderes religiosos de más de una docena de tradiciones de fe en un llamamiento a la paz en el Coliseo; posteriormente, presidió un evento vespertino en el Vaticano centrado en el histórico documento.

En el texto, «Nostra Aetate» («En nuestro tiempo»), la Iglesia católica deploró el antisemitismo en todas sus formas y repudió la acusación de «deicidio» que culpaba a los judíos, como pueblo, de la muerte de Cristo.

La idea de la culpa colectiva judía por la crucifixión había alimentado el antisemitismo durante siglos. El Vaticano redactó el documento que la repudiaba, al tiempo que la Iglesia reconocía el papel que la doctrina cristiana tradicional había desempeñado en el Holocausto.

El documento se publicó en 1965, durante el Concilio Vaticano II, las reuniones que modernizaron la Iglesia católica y revolucionaron su relación con otras religiones y el mundo moderno. Desde entonces, se le atribuye un papel fundamental en la mejora de las relaciones entre cristianos y judíos.

En sus declaraciones del martes por la noche, Leo afirmó que el documento era histórico, pues era la primera vez que el Vaticano proporcionaba la base teológica para las raíces judías del cristianismo. Añadió que «adopta una postura firme contra todas las formas de antisemitismo» y que seguía siendo «sumamente relevante hoy en día».

«Este documento histórico, por lo tanto, nos abrió los ojos a un principio sencillo pero profundo: el diálogo no es una táctica ni una herramienta, sino una forma de vida, un viaje del corazón que transforma a todos los involucrados, tanto a quien escucha como a quien habla», concluyó.

Este aniversario coincide con un aumento del antisemitismo desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza. Tan solo en Estados Unidos, la Liga Antidifamación afirma que el número de incidentes antisemitas alcanzó un récord el año pasado, con un 58 % de los 9354 incidentes relacionados con Israel, en particular cánticos, discursos y pancartas en manifestaciones contra las políticas israelíes.

La guerra también ha tensado las relaciones del Vaticano con la comunidad judía. El Papa Francisco enfureció repetidamente a líderes judíos e israelíes con comentarios que interpretaron como una equiparación moral entre los ataques de Hamás y la ofensiva israelí contra el grupo terrorista palestino.

Francisco se reunió con familiares de rehenes tomados por Hamás y pidió reiteradamente su liberación. Sin embargo, solicitó una investigación para determinar si los ataques israelíes en Gaza constituyen genocidio y afirmó que la respuesta militar de Israel fue desproporcionada.

León no minimizó la tensión cuando se reunió con líderes judíos y religiosos que asistieron a su entronización como Papa en mayo. Al saludar a los líderes judíos presentes, recordó la especial relación de los cristianos con los judíos.

“Incluso en estos tiempos difíciles, marcados por conflictos y malentendidos, es necesario mantener el impulso de este valioso diálogo nuestro”, dijo León en mayo.

El rabino Noam Marans, director de asuntos interreligiosos del Comité Judío Estadounidense, afirmó que el reconocimiento de los problemas por parte de León XIII representaba, en sí mismo, un gran paso adelante. En Roma para conmemorar el aniversario, Marans expresó su esperanza de que el Vaticano mantuviera una postura firme y continua de repudio al antisemitismo.

“Nunca en la relación entre católicos y judíos desde ‘Nostra Aetate’ el pueblo judío ha necesitado tanto de amigos comprometidos con la lucha contra el antisemitismo con todas sus fuerzas”, declaró en una entrevista.

“La Iglesia católica cuenta con una de las mayores plataformas de comunicación. Posee una capacidad de persuasión moral sin parangón. Esperamos que utilicen todos los recursos a su alcance para redoblar sus esfuerzos”, añadió.