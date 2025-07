El Parlamento israelí aprueba la anexión de Cisjordania

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Con 71 votos a favor y 13 en contra, el parlamento israelí (La Knesset) aprobó este 23 de julio una moción no vinculante que respalda la anexión de Cisjordania.

La iniciativa, presentada por legisladores del Sionismo Religioso, Likud e Yisrael Beitenu, declara que Judea, Samaria y el Valle del Jordán son “una parte inseparable de la patria histórica del pueblo judío” y llama a aplicar la soberanía israelí sobre esas zonas.

“La tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel”, afirmó el presidente de la Knesset, Amir Ohana, tras la votación. “Los judíos no pueden ser ocupantes de su propia tierra ancestral”, declaró.

“Esta medida dejaría claro al mundo que Israel no aceptará soluciones que impliquen concesiones territoriales peligrosas y que está comprometido con su futuro como un Estado judío seguro”, afirma la propuesta.

No obstante, se trata de una moción no vinculante que no tiene implicaciones prácticas y no afectará el estatus legal de la región, señala el medio.

Esta votación se considera parte de un esfuerzo más amplio de la derecha israelí para promover la anexión gradual del territorio palestino, recoge el medio ‘Middle East Monitor’.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina rechazó todos los llamados a anexar Cisjordania. En un comunicado, la cartera destacó que estas medidas «coloniales» refuerzan un sistema de ‘apartheid’ en el territorio palestino y reflejan un flagrante «desprecio» por las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

Asimismo, advirtió que la parte israelí continúa expandiendo los asentamientos coloniales y profundizando la anexión día a día.

La situación actual de Cisjordania

Cisjordania es un territorio en la ribera occidental del río Jordán que limita con Israel, en el norte, oeste y sur, y con Jordania en el este.

El territorio ha estado ocupado por Israel desde la Guerra de Medio Oriente de 1967 y tanto este país como los palestinos reivindican derechos allí. Pero a pesar de décadas de difíciles conversaciones entre ambas partes, el estatus del territorio continúa sin resolverse.

Entre 2,1 y 3 millones de árabes palestinos viven en Cisjordania.

La región está parcialmente bajo control militar de Israel y parcialmente bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina.

Cabe señalar que la anexión de territorios está prohibida por las leyes internacionales, un ejemplo claro es el de Rusia, cuando se anexó la península de Crimea en Ucrania en 2014.