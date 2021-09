La moción para definir a Israel como un estado de apartheid se produce cuando el partido intentaba recuperarse del escándalo de antisemitismo que enfrentó el partido bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn.

El Partido Laborista del Reino Unido aprobó una moción en su conferencia anual de Brighton para definir a Israel como un estado de apartheid e imponer sanciones contra Israel como resultado, informó The Independent el martes.

La moción exigía además acciones contra "la construcción de asentamientos, revertir cualquier anexión y poner fin a la ocupación de Cisjordania y el Bloqueo de Gaza".

Los grupos de derechos humanos fueron citados en la moción como "concluyendo inequívocamente que Israel está practicando el crimen de apartheid tal como lo define la ONU".

🚨 Victory! 🚨

A landmark motion has just been passed at Labour Party Conference 2021.#Lab21 declares Israel an apartheid state & calls for sanctions against it until it ends its apartheid & occupation & respects the right of Palestinian refugees “to return to their homes.” pic.twitter.com/8tGwSIU7Ib

— BDS movement (@BDSmovement) September 27, 2021