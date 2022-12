El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba ha invocado al pasado sefardí de la provincia para llamar la atención de la comunidad judía neoyorkina, en el marco de la promoción turística de Córdoba que está llevando a cabo en Nueva York (Estados Unidos), en este caso a través un encuentro con la comunidad judía de Manhattan, una de las más influyentes del mundo, celebrado en el Centro Marlene Meyerson bajo el título ‘Córdoba to New York: Discover the Essence of Sepharad’.

En relación con esta reunión, el presidente de la Diputación cordobesa, Antonio Ruiz, ha explicado que “hemos tenido la oportunidad de participar, de la mano del joven rabino cordobés Jaime Casas, en un encuentro donde hemos podido promocionar los valores que, vinculados a la cultura judía, tenemos en nuestra provincia”.

Según ha señalado Ruiz, “ha sido un encuentro participativo en el que hemos podido interactuar de manera activa con unos 60 miembros de la comunidad judía de Nueva York y durante el cual la gastronomía cordobesa ha cobrado protagonismo, con una especial presencia de nuestro aceite de oliva virgen extra”.

“Hemos podido hablar de patrimonio, de cultura y, como ya he mencionado, de gastronomía, en un acto en el que ya se han vislumbrado los primeros contactos para futuras visitas a la provincia de Córdoba, para conocer la importancia del judaísmo en nuestros pueblos”, según ha añadido Ruiz.

El máximo responsable de la Diputación ha incidido, además, “en la importancia de recuperar el mercado norteamericano, un emisor de turistas de gran valor antes de la pandemia y en cuya recuperación debemos poner nuestro foco”.

Por su parte, la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Inmaculada Silas, ha hecho referencia a que “este encuentro nos ha permitido dar a conocer a los presentes el pasado judío de Córdoba, puesto que Lucena y la propia capital se convirtieron en destacadas juderías, con habitantes tan eruditos como Maimónides o Ibn Gabirol”.

Silas ha insistido en “la vinculación de la tradición judía con el aceite de oliva, motivo por el que les hemos dado a conocer y a probar a los participantes en el acto los aceites de oliva vírgenes extra de nuestra provincia, fundamentales para nuestra gastronomía, pero también elemento de promoción y desarrollo para muchos de nuestros municipios”.

“También se ha apelado al olivo, uno da las siete especies con las que Dios bendijo la tierra, empleándose el mejor aceite para iluminar el templo; en definitiva tradiciones y valores que vinculan la cultura judía y cordobesa”, según ha matizado Silas.

La también delegada de Turismo de la Diputación ha concluido señalando que “no podíamos dejar de visualizar en esta actividad promocional que Córdoba, con sus cuatro denominaciones de origen de aceites, es de los territorios más premiados por la calidad de un producto cultivado en dos parques naturales y un geoparque Unesco”.