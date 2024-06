El pedido de los familiares de Hersh Goldberg-Polin, Or Levy y Eliya Cohen tras la difusión del video de su secuestro

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Tras la publicación del video del secuestro de Hersh Goldberg-Polin, Or Levy y Eliya Cohen el 7 de octubre, los familiares dijeron que las desgarradoras imágenes deberían servir como recordatorio a los líderes de Israel de que deben traer a todos los secuestrados a casa.

El video muestra a los jóvenes siendo empujados a una camioneta y llevados a la Franja de Gaza en medio del ataque masivo liderado por Hamás.

Los tres fueron secuestrados desde el mismo refugio antiaéreo donde se escondieron, junto con muchos otros, durante el ataque al Festival de Música Nova en el sur de Israel.

Los padres y hermanos de los tres rehenes ofrecieron entrevistas a los medios locales instando al gobierno a concretar un acuerdo de rehenes con Hamás.

Rachel Goldberg y Jon Polin, padres de Hersh, hablaron con el Canal 12 tras la publicación del video.

“Es un video que ningún padre en el mundo quiere ver”, dijo Polin. “Nosotros, los padres, no necesitamos un recordatorio. Pero tal vez quienes toman decisiones en Israel y en el mundo necesiten que se les recuerde que no estamos hablando solo de la palabra ‘secuestrado’, sino de seres humanos, personas reales, con sueños, con familias, con personas que los aman, que están esperándolos”.

“El mundo debe ver qué pasó. Esto es lo que pasó, esto es lo que vivieron. Es muy difícil de ver pero importante”, continuó.

En el video se ve a Hersh sujetando su brazo atado con un torniquete, que acababa de desprenderse debajo del codo.

Polin dijo que están en “buen y constante contacto” con altos funcionarios de EE.UU. y que cada vez que el Secretario de Estado Antony Blinken, visita Israel en sus misiones diplomáticas están en contacto con él.

En cuanto a las autoridades israelíes, hay “mucho menos y tenemos que exigir”, agregó.

Goldberg dijo: “Es difícil creer que después de 262 días todavía haya 120 personas allí”.

Polin rechazó los comentarios del primer ministro Benjamín Netanyahu el día anterior afirmando que está dispuesto a aceptar un acuerdo que liberaría solo a algunos rehenes. Polin subrayó que todos los rehenes retenidos en Gaza deben ser llevados a casa. En medio de protestas, Netanyahu dijo el lunes que busca un acuerdo para todos los rehenes.

Michael Levy dijo al Canal 13 que en el video se puede ver a su hermano Or aparentemente cubierto con la sangre de su esposa Eynav.

“Lo primero que me llamó la atención fue el terror en sus ojos, el miedo en su rostro. Me di cuenta de que estaba cubierto de la sangre de su esposa Eynav. La vio morir asesinada delante de sus ojos en el refugio de campaña”.

Su hijo pequeño, Almog, cumplió tres años hoy sin ninguno de sus padres.

“Es desgarrador. Sigue preguntando sobre [Or] y Eynav y quiere verlos, y no tenemos nada que decirle”, dijo Levy.

“No hay manera de decirle algo así a un niño tan pequeño. Solo quiere que mamá y papá celebren el cumpleaños con él, pero lamentablemente eso no sucederá”.

El niño está siendo criado por sus abuelos.

“Es triste decirlo, pero a veces siento que la gente necesita un recordatorio, que el gobierno necesita un recordatorio de que todavía están ahí, que todavía están vivos y que se les acaba el tiempo. Siento que nuestros gritos no son escuchados, que la discusión se ha desplazado hacia ‘el precio’ [de un acuerdo con rehenes]. ¿Qué precio tiene la vida de una persona? De un niño de 3 años que celebra su cumpleaños sin sus padres, que ruega ver a su padre”.

“Quiero que los ministros del gobierno vean el terror en los rostros de Or, Hersch y Eliya. Es un recordatorio de que estas personas fueron abandonadas el 7 de octubre y que su deber es traerlos de regreso a casa con sus familias lo antes posible”, dijo Levy.

Sigi Cohen, madre de Eliya Cohen, de 26 años, habló con la emisora ​​pública Kan sobre los terroristas en el video: “Se puede ver lo malvados que son”.

Cohen también rechazó los comentarios de Netanyahu sobre un acuerdo para la liberación de algunos rehenes.

“Eso sería como la ruleta. Quién sabe quién volvería y quién decidiría”, dijo.

Señaló que un acuerdo es la única manera de liberar a los rehenes que aún se encuentran en Gaza, aunque 7 han sido rescatados en operaciones de las FDI.

“Si tan solo fuera posible, pero no lo es”, dijo. “Netanyahu debe mostrar liderazgo. Mi mayor temor es que el gobierno israelí continúe con su actitud porque en este momento esto no es un acuerdo y no está luchando. Necesitan decidir. No pueden quedarse indecisos y dejarnos esperando”.

“Cada día es más difícil”, dijo. “Y si así es para nosotros, quién sabe cómo será para nuestros seres queridos”.

“Todos los que hablan, ya sea el Primer Ministro o cualquier otra persona, deben entender que hay 120 familias y cada comentario como ese las sacude nuevamente”.

El presidente Yitzhak Herzog compartió el video en X y escribió: “Junto con el increíble coraje de los rehenes, también vemos el rostro del mal en forma de los terroristas de Hamás que secuestraron, violaron y asesinaron a civiles inocentes”.

“El mundo debe ver esta crueldad, elevar el grito de los secuestrados retenidos en el bárbaro cautiverio de Hamás, tomar medidas firmes y estar al lado de Israel exigiendo actuar de cualquier manera para su liberación”, escribió el Presidente.

Netanyahu dijo en un comunicado: “El impactante vídeo del secuestro de Hersh, Or y Eliya desgarra nuestros corazones y enfatiza una vez más la crueldad del enemigo que juramos eliminar. No detendremos la guerra hasta que devolvamos a nuestros 120 seres queridos a casa”.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos señaló: “El difícil video es una grave acusación del abandono durante 262 días. Hersh, Eliya y Or fueron secuestrados vivos y por eso tienen que regresar hoy. Cada día que pasa pone a los secuestrados en riesgo y puede impedir su regreso a casa”.

Tras la publicación del video, unas 200 personas en Jerusalén pidieron la liberación de Hersh Goldberg-Polin. Entre ellos se encontraba su tía, la hermana menor de Jon Polin, según Ynet.