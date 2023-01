El precio de la victoria de Netanyahu. Introducen ley para prohibir la llegada a Israel de cualquiera que no pase la “autorización” del rabinato israelí

“Si los maníacos de la Casa Blanca vienen por mi estufa, pueden sacarla de mis frías manos muertas”, tuiteó el representante de Texas Ronny Jackson el martes. Sé que vivimos en tiempos de polarización, pero ¿cómo se convirtieron exactamente los instrumentos de cocina en un punto álgido en la guerra cultural?

Todo pareció comenzar con un nuevo estudio que afirma que el 12,7 % de todos los casos de asma infantil pueden atribuirse al uso de estufas de gas en los hogares. El estudio llevó a los demócratas del Congreso a enviar una carta en diciembre a Alexander Hoehn-Saric, presidente de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU., instándolo a mejorar los estándares de las estufas de gas y posiblemente asesorar a la nación sobre los riesgos de su uso continuado. Poco después, la CPSC puso las estufas de gas en el punto de mira, y el comisionado Rich Trumka Jr. señaló en un discurso que “debemos hablar sobre la regulación de las estufas de gas, ya sea reduciendo drásticamente las emisiones o prohibiendo las estufas de gas por completo”, un sentimiento que reiteró en una entrevista del lunes con Bloomberg. Como dejó en claro la declaración de Trumka, el ímpetu real para apuntar a las estufas parece ser facilitar la agenda de energía verde de la administración y apuntar a la industria de los combustibles fósiles, no proteger la salud de los niños. como inclusoThe Washington Post tuvo que señalar esta semana que dos de los cuatro autores del estudio tienen un gran conflicto de intereses: trabajar para la organización medioambiental RMI.

Como era de esperar, y con una coreografía perfecta, personas como Alexandra Ocasio-Cortez comenzaron a cantar sus partes. “¿Sabía que la exposición continua al NO2 de las estufas de gas está relacionada con un rendimiento cognitivo reducido?” escribió la representante Ocasio-Cortez el martes, quien previamente había hecho varios videos virales mientras cocinaba en… su estufa de gas. En este punto, aparentemente todos y su madre han intervenido en Stovegate™. Tanto Trumka Jr. como Hoehn-Saric de la CPSC han insistido en que incluso si se estableciera una prohibición, no implicaría la confiscación, solo “nuevos productos”. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aludió a esto en su discurso sobre el estado del estado el martes, y propuso poner fin a “la venta de cualquier equipo de calefacción nuevo que funcione con combustibles fósiles para 2030”. Marque sus calendarios para diciembre de 2029 y el estreno de Stovegate: Redux.

→ ¿Cuál fue el veredicto final, de todos modos, sobre si los bots rusos de Twitter movieron o no la aguja para Trump en 2016? Según un nuevo estudio realizado por el Centro de Política y Redes Sociales de la Universidad de Nueva York, la respuesta es: no mucho en absoluto.

Los investigadores examinaron las cuentas de Twitter de 1.500 estadounidenses y descubrieron que “la relación entre la cantidad de publicaciones de cuentas de influencia extranjera rusa a las que están expuestos los usuarios y la votación por Donald Trump es cercana a cero (y no estadísticamente significativa)”.

La gran mayoría de la exposición a las publicaciones rusas llegó solo al 1% de los usuarios, la mayoría de los cuales eran republicanos que apoyaban a Trump.

Y tal como revelaron recientemente los archivos de Twitter, a pesar de varias solicitudes del FBI para que los ejecutivos de Twitter retiren cualquier cuenta de bot ruso notable de la plataforma en 2020, “Nuestra revisión hasta el momento muestra un esfuerzo de troll doméstico a pequeña escala que se amplificó en algunos creativos. por personas reales, pero no un bot significativo o un ángulo extraño”, dijo el exjefe de Confianza y Seguridad de Twitter, Yoel Roth, al agente del FBI Elvis Chan.

→ Frase del día:

Ahora, en medio de una continua crisis de salud pública y un creciente déficit federal, no es el momento de que Moderna cuadruplique el precio de esta vacuna. Ahora no es el momento para la codicia corporativa inaceptable.

El senador Bernie Sanders al CEO de Moderna, Stéphane Bancel, sobre el anuncio de que Moderna planea aumentar el precio por dosis de su vacuna COVID-19 a $130 una vez que expire el contrato inicial con el gobierno. Es genial ver a Bernie de vuelta en la silla de gritar a los multimillonarios, pero podría haber elegido un objetivo diferente. En su carta, Sanders se basa en gran medida en la idea de que las inyecciones de Moderna son positivas para la salud pública y quiere que el precio se mantenga bajo para que los estadounidenses puedan seguir recibiendo un refuerzo tras otro. Pero hace más de un año, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Francia y Alemania emitieron una guía de que los hombres menores de 30 años no deberíanreciba Moderna debido al posible riesgo de inflamación del corazón. Además, los miembros del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA ahora dicen que Moderna atrasó la publicación de datos relevantes antes de su reunión sobre el debate de una recomendación para los nuevos refuerzos bivalentes, datos que mostraron que más receptores del bivalente se infectaron que aquellos que habían recibido sólo la vacuna original. Estos datos no se consideraron estadísticamente significativos, pero en base a otros datos relevantes, “La experiencia del año pasado nos enseñó que perseguir estas variantes de Omicron con una vacuna bivalente es un juego perdido”, dijo el Dr. Paul Offit, uno de los principales expertos de EE. UU. vacunólogos, escribieron el miércoles en The New England Journal of Medicine .

→ Los legisladores que discutieron la epidemia de sobredosis de drogas dijeron el miércoles que la designación temporal actual de la Lista I del fentanilo debería hacerse permanente, lo que suena bastante bien para una sustancia que se ha convertido rápidamente en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. The House Energy and Commerce El panel del comité también abordó el tema del informe reciente de la Administración de Control de Drogas que decía que la agencia confiscó 50 millones de pastillas de fentanilo y 10,000 libras de polvo de fentanilo el año pasado., que una vez procedía principalmente de China, pero ahora se fabrica de manera económica y rápida en México antes de ingresar de contrabando a los Estados Unidos a través de los puntos de control a lo largo de la frontera sur. Junto con la ola de fentanilo que ingresa a los Estados Unidos, ha habido un aumento en la presencia de xilazina, un tranquilizante veterinario conocido coloquialmente por los usuarios como “tranq” o “droga zombie”. Al igual que el fentanilo, la xilazina se puede usar para cortar otras drogas, y un informe de este verano la encontró en el suministro de drogas en 36 estados. En Filadelfia, el 90 % de las muestras recientes de opioides dieron positivo para la xilazina, que puede causar abstinencia severa, comerse la carne del usuario y descomponer el tejido de la piel, dejando heridas aterradoras que pueden infectarse y, en ocasiones, requerir amputación.

→ Vídeo del día:

El miércoles se nos recordó nuevamente que los dioses de la guitarra no son realmente inmortales con el fallecimiento de Jeff Beck, de 78 años, a causa de un caso repentino de meningitis bacteriana. Beck fue un ídolo y mentor de generaciones de héroes de la guitarra eléctrica con su dominio casi lingüístico de las cuerdas. Sorprendentemente, Beck creció con el legendario guitarrista principal de Led Zeppelin, Jimmy Page, en Surrey, Inglaterra, y los dos se desafiaron mutuamente en sus hachas de adolescentes, y luego tocaron juntos en el innovador grupo The Yardbirds. Beck pasó a armar una carrera ecléctica: fue menos llamativo que sus contemporáneos como Eric Clapton, Page o Paul McCartney, pero de todos modos mereció dos presentaciones en el Salón de la Fama del Rock n’ Roll. Os dejamos con un vídeo para recordarlo, pero también con estas palabras de su amigo de la infancia Page: “El Guerrero de seis cuerdas ya no está para que admiremos el hechizo que podía tejer en torno a nuestras emociones mortales. Jeff podía canalizar música desde lo etéreo. Su técnica única. Su imaginación [sic] aparentemente ilimitada. Jeff: Te extrañaré junto con tus millones de fans. Jeff Beck, descanse en paz”.

→ Big Tech (y la Casa Blanca) están en los asuntos de todos, en todas partes, todo el tiempo, y el ejemplo más reciente proviene ahora de una demanda de la Primera Enmienda presentada por los fiscales generales de Louisiana y Missouri, Missouri v. Biden , que se refiere a la el papel del gobierno censurando el contenido de las plataformas de redes sociales. En marzo de 2021, el director de estrategia digital de la Casa Blanca, Rob Flaherty, envió correos electrónicos enojados a Facebook con respecto al “contenido límite” sobre las vacunas, diciendo: “Estamos muy preocupados de que su servicio sea uno de los principales impulsores de la vacilación de las vacunas, punto”. Más adelante en el hilo, Andy Slavitt, uno de los principales asesores de COVID de Biden, intervino: “Internamente, hemos estado considerando nuestras opciones sobre qué hacer al respecto”. Esto, por supuesto, provocó una respuesta del ejecutivo de Facebook redactado que ofrece obtener a la Casa Blanca “la información específica necesaria para administrar con éxito el lanzamiento de la vacuna”.Además, una nueva publicación de archivos de Twitter del periodista Alex Berenson reveló que el ex presidente de la FDA y actual miembro de la junta de Pfizer, el Dr. Scott Gottlieb, escribió a un cabildero de Twitter en agosto de 2021 para quejarse de que una publicación del Dr. Brett Giroir, otro ex FDA head, podría “terminar volviéndose viral e impulsando la cobertura de noticias”. ¿El cargo? Giroir dijo que la inmunidad natural era superior a la inmunidad de las vacunas, pero concluyó la publicación diciendo que si aún no se ha infectado, debe vacunarse. Naturalmente, Twitter tomó la sugerencia de Gottlieb y agregó una etiqueta de “engañosa” al tuit.

→ Se descubrió que SweepWizard, una aplicación desarrollada para ayudar a las fuerzas del orden a coordinar arrestos masivos, no solo es defectuosa sino también peligrosamente insegura, según una nueva investigación de la revista Wired . El equipo de Wired encontró años de registros policiales de acceso abierto desde la aplicación publicados en línea, muchos con descripciones exactas de los sospechosos y, a veces, incluso números de seguro social. La principal preocupación es que los posibles delincuentes podrían haber sido alertados de su arresto inminente antes de que ocurriera, dándoles tiempo para huir, y ahora los principales departamentos de policía que se han visto comprometidos, incluido el Departamento de Policía de Los Ángeles, están investigando. El desarrollador de aplicaciones ODIN Intelligence le dijo a Wired, “Hasta ahora, no hemos podido reproducir el presunto compromiso de seguridad en ningún sistema ODIN. En el caso de que se haya producido alguna evidencia de un compromiso de la seguridad de ODIN o SweepWizard, tomaremos las medidas apropiadas”.

Leer más: https://www.wired.com/story/sweepwizard-police-raids-data-exposure/

→ El líder ferozmente anti-LGBT del partido Noam de Israel, Avi Maoz, parece estar impulsando nuevas prácticas de inmigración que evitarían que los judíos no halájicos (es decir, las personas que no nacieron de madre judía) hagan aliyá. Maoz está limitado en lo que puede hacer, por ahora, debido a los parámetros de la Ley del Retorno, que permite que todos aquellos con un abuelo judío se conviertan en ciudadanos, pero ha reclutado al Gran Rabinato de Israel para su causa. Si la campaña tiene éxito, podría causar dificultades específicamente a los inmigrantes de la antigua Unión Soviética, ya que Maoz supervisa la oficina de Nativ que maneja su inmigración.

→ El deshonrado capo de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, publicó otra publicación de blog sin tacto el jueves por la mañana, tratando de explicarse y descargar la culpa en su ex novia y socia comercial, Caroline Ellison, quien a su vez está trabajando con el gobierno en su contra.Su estimación de servilleta de papel es que su empresa Alameda Research (dirigida por Ellison) tenía un valor de 100 000 millones de dólares en 2021, pero no estaba protegida adecuadamente contra un colapso extremo como el que ocurrió en 2022 después de una carrera contra su empresa principal, FTX. Ellison ya admitió que ella y SBF hicieron estados financieros. Pero está redoblando su bondad esencial, diciendo que “no robó fondos” y “ciertamente no escondió miles de millones”, como algunos han alegado. Okie doke. En una buena noticia posiblemente más legítima para los inversionistas arruinados de FTX, los ejecutivos que reemplazaron a SBF anunciaron el miércoles que habían “encontrado” $ 5 mil millones en efectivo y esperan vender $ 4.6 mil millones adicionales en activos para ayudar a que los inversionistas estén completos.