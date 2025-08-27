El presidente Boric condena el ataque a la sinagoga Bicur Joilim

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El viernes 22 de agosto, pasadas las 20:00 horas, tres encapuchados vandalizaron la sinagoga Bicur Joilim, ubicada en avenida Manuel Antonio Matta, en el centro de Santiago. El ataque ocurrió justo cuando la comunidad judía comenzaba el Sabbat, su jornada de descanso semanal.

Según testigos, los desconocidos desplegaron un lienzo con la frase: “Judío, tu silencio es complicidad, Israel genocida”. También pintaron los muros de rojo y arrojaron panfletos que mostraban al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con un disparo en la frente, junto a un mensaje que vinculaba la causa palestina con el territorio mapuche: “Palestina y Wallmapu, territorios en resistencia”.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

Ante lo ocurrido, el Presidente Gabriel Boric condenó el ataque a través de su cuenta en X (ex Twitter).

“El Estado de Chile condena sin matices la vandalización de la sinagoga Bicur Joilim. La violencia y la amenaza no son el camino”, escribió.

El Mandatario agregó que, aunque “el gobierno de Netanyahu sea criminal, como de hecho lo es, eso no puede implicar que se amedrente a miembros de una comunidad ni justificar el odio a un pueblo”.

El canciller Alberto Van Klaveren también se sumó a la condena: “No se puede normalizar ninguna expresión de odio o violencia. No existe argumento que justifique el amedrentamiento y la discriminación”.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

La sinagoga Bicur Joilim fue fundada en 1905 y es uno de los templos más antiguos de la comunidad judía en Chile. El ataque ocurre en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Gaza, donde miles de civiles han muerto en los últimos meses.

Desde organizaciones comunitarias se espera que el caso avance en tribunales y que se refuercen las medidas de seguridad en lugares de culto.