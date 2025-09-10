El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ahora una orden inmediata que dispone la pena de muerte sin posibilidad de indulto para el tirador de Charlie Kirk.

El disparo contra Kirk se efectuó desde una distancia de 180 metros mediante francotirador. El atacante fue detenido.
Según reportes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó personalmente la sentencia de muerte contra el asesino, sin posibilidad de indulto —una medida extremadamente inusual.

Reporte preliminar de fuentes de la Casa Blanca:
Se trata de una decisión excepcional, ya que normalmente las penas de muerte atraviesan procesos judiciales prolongados. Las fuentes de la Casa Blanca añadieron:


“La orden se firmó debido a consideraciones graves de seguridad y de interés público. Es una decisión final del presidente, que no puede ser apelada ni modificada.”

Según The New York Times: El sospechoso detenido no es el tirador.

