El presidente de Israel viaja el jueves al Vaticano y se entrevistará con el papa León XIV

Por:
- - | Visto 177 veces

El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará el jueves al Vaticano para visitar al papa León XIV y al secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quienes hablará de la lucha contra el antisemitismo y de los “esfuerzos para lograr la liberación” de los rehenes de Hamás, informó un comunicado de la Presidencia israelí.

Herzog ya agradeció a León XIV, durante la ceremonia celebrada el pasado mayo en Roma en la que el papa inició su pontificado, que hiciera un llamamiento al regreso “inmediato” de todos los rehenes que aún siguen retenidos en la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamás.

Cinco meses después, Herzog, que regresará el mismo jueves por la tarde a Israel, vuelve a visitar el Vaticano para abordar con León XIV y Pietro Parolin otros temas centrales como la protección de las comunidades cristianas en Oriente Medio y para debatir con ellos sobre otros “asuntos políticos”.


Después, el presidente israelí visitará la Biblioteca y el Archivo del Vaticano, y por la tarde regresará a Israel, agregó Presidencia sobre la visita de Herzog al sucesor del papa Francisco. 

La semana pasada, el pontífice estadounidense pidió que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, en particular “el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones”.

Acerca de Central de Noticias Diario Judío

Noticias, Reportajes, Cobertura de Eventos por nuestro staff editorial, así como artículos recibidos por la redacción para ser republicados en este medio.

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Israel e Irán: el arte como puente más allá del conflicto
El primer ministro entre otros altos funcionarios, eliminado
¿Ha perdido Israel la guerra? Gaza y la ilusión de la victor...
Trump presidirá una “gran reunión” sobre Gaza en la Casa Bla...