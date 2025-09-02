El presidente de Israel viaja el jueves al Vaticano y se entrevistará con el papa León XIV

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará el jueves al Vaticano para visitar al papa León XIV y al secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quienes hablará de la lucha contra el antisemitismo y de los “esfuerzos para lograr la liberación” de los rehenes de Hamás, informó un comunicado de la Presidencia israelí.

Herzog ya agradeció a León XIV, durante la ceremonia celebrada el pasado mayo en Roma en la que el papa inició su pontificado, que hiciera un llamamiento al regreso “inmediato” de todos los rehenes que aún siguen retenidos en la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamás.

Cinco meses después, Herzog, que regresará el mismo jueves por la tarde a Israel, vuelve a visitar el Vaticano para abordar con León XIV y Pietro Parolin otros temas centrales como la protección de las comunidades cristianas en Oriente Medio y para debatir con ellos sobre otros “asuntos políticos”.

Después, el presidente israelí visitará la Biblioteca y el Archivo del Vaticano, y por la tarde regresará a Israel, agregó Presidencia sobre la visita de Herzog al sucesor del papa Francisco.

La semana pasada, el pontífice estadounidense pidió que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, en particular “el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones”.