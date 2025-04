El presidente Isaac Herzog inaugura el Día de la Recordación de Israel en el Muro de las Lamentaciones con una solemne ceremonia en honor a los soldados caídos y a las víctimas del terrorismo.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El presidente Isaac Herzog inauguró esta noche, martes, el Día Nacional de la Memoria de Israel con la tradicional ceremonia de Estado en el Muro Occidental de Jerusalén, celebrada en presencia del ministro de Defensa Katz, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel y familias de las víctimas de todo el país.

En su discurso, el presidente Herzog reiteró la importancia del retorno inmediato de todos los rehenes retenidos en Gaza e hizo un llamado a la nación a unirse ante la pérdida y la adversidad, instando a un compromiso nacional compartido con la memoria de los caídos y el futuro del país.

Abordando el dolor de la pérdida multigeneracional, el presidente Herzog habló de las familias que han soportado el duelo constante a través de las guerras y las oleadas de terror de Israel.

Concluyó su discurso con un llamado a salvaguardar la unidad y los cimientos democráticos de Israel, y una bendición para los rehenes, los heridos y las fuerzas de seguridad israelíes: “En este día sagrado, en este lugar sagrado, también tenemos un deber sagrado: renovar nuestro compromiso con el valiente pacto israelí compartido… superar las divisiones y transformar este momento de dolor en un momento de reconstrucción compartida”.

Más tarde esa misma noche, a las 21:15, el presidente Herzog y la Primera Dama asistieron al evento “Canciones en su memoria” en la Knéset.

Discurso del presidente Isaac Herzog

Ceremonia inaugural de la Conmemoración Estatal

Día de Conmemoración de los Soldados Caídos y las Víctimas del Terrorismo, 29 de mayo de 2025, Muro de las Lamentaciones, Jerusalén, Israel

Cada año, el sonido de esta sirena —aquí, junto al Muro de las Lágrimas y por toda la tierra— conmueve y conmueve el corazón. El sonido del heroísmo y la fuerza interior. Nuestro sonido, el de todos nosotros. Cada ámbito de la vida de nuestro pueblo. El sonido que siempre nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. El sonido de la rectitud de nuestro camino.

«Se oirá una voz apacible y silenciosa; y el temblor y el miedo los invadirán».

Este año, quizás más que nunca, el sonido de la sirena es también una verdadera alarma, que nos ordena: unámonos y unámonos. No nos desgarremos desde dentro. No destruyamos nuestro hogar.

Se eleva cada vez más, como un grito terrible, un lamento, un grito que atraviesa las puertas del Cielo. Por los hombres y mujeres caídos, los asesinados; por los muchos heridos en cuerpo y alma; por nuestros hermanos y hermanas secuestrados, los amados, los atormentados, retenidos en cautiverio y angustia durante más de un año y medio. Desde aquí, llamo a nuestros hermanos y hermanas en manos de asesinos: toda una nación los extraña, se preocupa por ustedes, llora su llanto. Una nación atormentada sin medida. Una nación que sabe, en lo profundo de su alma, abrasada por el anhelo y la ansiedad, que la herida no sanará hasta que regresen. Hasta que regresen con nosotros.

Aquí, en el lugar donde nuestros soldados juraron defender la patria y la libertad de Israel, nosotros también juramos, juro: no descansar ni quedarnos quietos. No descansar ni quedarnos quietos. Ni siquiera por un momento. Actuar con todas nuestras fuerzas, por todos los medios, para dar un paso más, y otro más, hasta que todos regresen a casa. Cada uno de ustedes.

Mis hermanas y hermanos, hace exactamente un año, encendí esta antorcha conmemorativa aquí, al pie de los restos de nuestro Templo, junto con Sarah Vespi, viuda de las Fuerzas de Defensa de Israel, madre y abuela desconsoladas. Diez años después de que Sarah perdiera a su esposo, Yoav, en la Guerra de Yom Kipur, su hijo Arnon cayó en el Líbano.

Al elogiarlo, Sarah dijo: «La lluvia se desliza por mi ventana, junto con mis lágrimas silenciosas. Por mi hijo, que no regresó. Por mi esposo, que no regresó».Años después, cuando nació un nieto que recibió el nombre de su tío, Arnon, Sarah dijo: «Tendré dos Arnons: un Arnon vivo y un Arnon en mi corazón».

Ese nieto, el capitán Arnon Benvansti Vespi, un oficial reservista de Givati ​​de 26 años, cayó en combate en Gaza hace un año y medio. Está enterrado en Rosh Pina, junto a su abuelo y su tío. Tres generaciones. Tres guerras. Una familia. Sarah Vespi falleció hace tres meses. Que su memoria y la de sus seres queridos sean bendecidas. A lo largo de nuestra existencia aquí, hemos llegado a comprender profundamente las palabras del poeta Nahan Yonatan: «Una tierra cuyos amantes le dieron todo lo que podían dar».

Hemos visto cómo las dos palabras «autorizado para publicación» pueden destruir un mundo entero. Y, horrorosamente, cómo a veces, dentro del mismo hogar, otro mundo se destruye: cómo una familia debe soportar pérdida tras pérdida, vivir una vida tras otra, llena de añoranza. Familias afectadas por un duelo generacional, multigeneracional. Doble duelo, a veces triple. Familias que lo dieron todo, y luego lo volvieron a dar todo.

Hoy deseo hablar de algunas de esas familias, llevando en mi corazón a todas las familias en duelo.

Todos los caídos, todas las familias. De cada campaña. De cada rincón del pueblo. De todo el país. Familias que son la bandeja de plata en la que se sirvió nuestro estado.

Gracias a ellos, existimos. Gracias a ellos, resistimos. Gracias a ellos, existiremos.

El sargento Omri Tamari, un orgulloso soldado de Golani, murió el pasado octubre. No fue el primero de su familia en caer. Ni el segundo. Su abuelo, Avraham, perdió a su padre, Yaakov Zvi, en la Guerra de la Independencia, y dos décadas después, a su hermano Shmuel durante la Guerra de Desgaste.

De pie junto a la tumba reciente de Omri en Mazkeret Batya, Avraham —el huérfano, el hermano y el abuelo afligido— dijo: «Es muy difícil de soportar, pero no tenemos otra opción». Al mismo tiempo, el mismo espíritu se alzó en Tuba-Zangaria, sobre la tumba del sargento Yosef Hieb, quien cayó junto a Omri. Más de tres décadas después de que su abuelo, Nayef Hieb —un rastreador musulmán beduino, padre de siete hijos— cayera durante una misión operativa en el sur del Líbano.

Dos familias, generación tras generación, que ven la defensa de la seguridad de Israel no como una carga, Dios no lo quiera, sino como un inmenso privilegio. Un deber sagrado: alistarse, servir, vestir el uniforme verde oliva.

«Salvar a Israel del opresor» es un deber sagrado, escrito con sangre; y todos nosotros —cada comunidad de Israel— debemos participar y asumir la carga.

Sobre la tumba del teniente Yochai Duchan, quien cayó el 7 de octubre, su hermano Yehuda lo elogió con palabras desgarradoras: «Padre te acaricia la cabeza», dijo.

Alex, el padre de Yochai, hijo de inmigrantes argelinos, llegó a Israel desde Francia y se estableció en Kiryat Arba. Murió en un atentado terrorista en el Camino de los Adoradores en 2002, cerca de la Tumba de los Patriarcas.

Al finalizar la Escuela de Oficiales, Yochai declaró: «El amor a Israel y la contribución al Estado son la esencia de mi familia, y de la de mi padre».

El teniente Yochai Duchan cayó en una heroica batalla en Nahal Oz, luchando con las manos desnudas cuando se agotó la munición. Y el antiguo lamento resuena: «El verdugo vino y mató a padres e hijos».

El capitán Waseem Mahmoud, subcomandante druso de compañía del Cuerpo de Ingenieros, cayó junto a siete de sus soldados en Gaza hace poco menos de un año; 72 años después de que su bisabuelo, Nur al-Din Mahmoud de Beit Jann, cayera en batalla en Qalqilya.

Waseem ya había sido herido el 7 de octubre —en la mano y el cuello—, pero insistió en regresar para luchar con sus hombres. Así es la familia, generación tras generación, de hacer todo, desinteresadamente, por nuestro estado. Por todos nosotros.

“Padres e hijos, abuelas y nietos… Un padre llora por su hijo, llora por su padre”. Así dice la canción.

Tantas familias valientes y extraordinarias que insisten, generación tras generación, en llevar la antorcha del servicio y la devoción, arraigadas en una profunda creencia en la justicia de nuestro camino.

Cientos de ciudadanos inocentes, puros e intachables, han sido asesinados por viles terroristas en el último año y medio. E incluso entre los civiles que sufren pérdidas —las víctimas del terrorismo—, el dolor multigeneracional está dolorosamente presente, conmocionando cada fibra de su cuerpo y alma.

Nunca olvidaré el consuelo que recibí de los dolientes en el Kibutz Lahav, junto a la familia de Yagev Buchshtav —del Kibutz Nir y compañero de Rimon—, quien fue ejecutado mientras estaba cautivo por asesinos de Hamás en Gaza. Nunca olvidaré el dolor que me atravesó el corazón al escuchar la historia de Esther —la madre de Yagav— sobre su tío, Yosef Arbiv, quien hizo aliá desde Trípoli, Libia, y cayó durante el heroico rescate del convoy de Hadassah en Jerusalén en 1948.

Duelo tras duelo. El mundo de una familia destruido, y luego destruido de nuevo.

Queridas y queridas familias en duelo, mis hermanas y hermanos:

Debemos decir la verdad: nunca hemos buscado vivir bajo la espada. No somos un pueblo amante de la guerra.

Al contrario: la paz fue, y sigue siendo, nuestro mayor anhelo. Nunca renunciaremos a buscar la paz. Nunca. Al mismo tiempo, jamás renunciaremos, ni por un instante, a nuestro deber de defendernos y a nuestro derecho histórico y natural a existir, como toda nación, soberanos en nuestra patria.

La paz no es solo una aspiración hacia el exterior, hacia nuestros vecinos, sino un deber supremo y vinculante hacia nuestro interior, en nuestro propio hogar. A lo largo de esta difícil guerra, he conocido a miles de familias desconsoladas. Un mensaje, una súplica, un grito surgió de cada corazón, de cada alma, una y otra vez: apacigua las llamas. Repara los corazones. Mantennos como un solo pueblo.

En este momento sagrado, recuerdo las palabras de Dudi Naim, un hermano desconsolado, al elogiar a su heroica hija, la sargento de primera clase Agam Naim, médica de combate que cayó en combate en Rafah: «Quiero que, como pueblo, seamos dignos de tu muerte», exclamó su padre. Hoy me encuentro aquí, a pocos pasos de donde el humo del Templo en llamas se mezcló con el humo de los graneros en llamas hace dos mil años, y clamo contra los instigadores, los divisores, los pirómanos: ¡Basta! ¡Basta de división! ¡Basta de polarización! ¡Basta de odio!

No debemos, por nuestras propias manos, provocar la destrucción de nuestro hogar nacional, el hogar de todos los israelíes, el hogar de todo el pueblo judío.

Nuestra generación tiene una responsabilidad histórica: salvaguardar, a toda costa, nuestro hogar, este preciado milagro, nuestro Estado judío y democrático de Israel.

La responsabilidad de defender el mandato supremo que nos legaron nuestros seres queridos.

Seamos claros: no estoy aquí como profeta de la fatalidad, y mis palabras no son un lamento. Las grandes naciones son puestas a prueba en sus horas más difíciles, y de hecho, nuestra gran nación, llena de espíritu y fuerza, se ha levantado de su hora más difícil. Allí, en esa hora oscura, vimos un heroísmo conmovedor, un amor inmenso por Israel, una profunda devoción y determinación, responsabilidad mutua y una fe inquebrantable en la justicia de nuestra causa. De las profundidades de la destrucción surgió la respuesta clara y firme de nuestro pueblo eterno.

En este día sagrado, en este lugar sagrado, también tenemos un deber sagrado:

Renovarnos en el valiente pacto israelí compartido.

Escuchar las voces impresionantes, valientes y resueltas de las familias israelíes en duelo. Recoger un hilo de bondad de estos días nacionales —los Diez Días de Santidad— a lo largo del año. Confiar los unos en los otros, tender la mano, superar las divisiones y transformar este momento de dolor en un momento de reconstrucción compartida.

Queridas y queridas familias en duelo —madres y padres, cónyuges, hermanas y hermanos, hijas e hijos, abuelas y abuelos, seres queridos—, como Presidente del Estado de Israel, en nombre del Estado de Israel, me inclino ante ustedes con gratitud y reverencia. Ruego por el regreso inmediato de todos los rehenes —vivos y caídos—, hasta el último de ellos; por la sanación de todos los heridos, en cuerpo y alma; por el éxito y la seguridad de los soldados y comandantes de las FDI.

Abrazo y fortalezco, en nombre de todos nosotros, a los soldados de las FDI, a los agentes del Shin Bet, el Mossad, la policía, la Policía de Fronteras, el Servicio Penitenciario, los servicios de emergencia y rescate, y todas las ramas de seguridad y protección nacional, y a sus comandantes.

Agradezco, en nombre de toda la nación, y en particular, a las familias del personal regular y de reserva de las FDI y de todas las fuerzas de seguridad. Familias que brindan apoyo en el frente interno, sin el cual las misiones en el frente no podrían completarse. Bendicen al pueblo de Israel.

En este momento de absoluta necesidad nacional, hago un llamado: retiren a las Fuerzas de Defensa de Israel de las disputas políticas. Coloquen al Shin Bet, al Mossad, a la policía y a todos los servicios de seguridad por encima de todas las disputas. Especialmente ahora, fortalezcamos a los defensores de nuestra tierra santa, como dice la oración, y no, Dios no lo quiera, lo contrario.

Que las palabras de los profetas se cumplan pronto en nuestros días:

“Porque vuestro trabajo será recompensado, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Y hay esperanza para vuestro futuro, dice el Señor, y vuestros hijos volverán a su propia frontera”. Que la memoria de nuestros hijos e hijas, nuestras hermanas y hermanos, los caídos en las guerras de Israel y en actos de terrorismo, sea bendecida y preservada en el corazón de la nación, de generación en generación, por los siglos de los siglos.