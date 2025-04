El presidente Isaac Herzog recibe las credenciales diplomáticas de los nuevos embajadores en Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El presidente Herzog al nuevo embajador estadounidense Huckabee: “Compartimos nuestra consternación y nuestra firme determinación de que hasta el último rehén sea liberado de las mazmorras de Hamás y regrese con sus seres queridos. Inmediatamente. Hasta el último. Le agradezco su sincera lealtad y, no menos, su compromiso con la acción. Nada es más urgente”.

Embajador estadounidense Huckabee: “Nos preocupan profundamente, señor presidente, las amenazas que enfrenta Israel, porque esas son también las amenazas que enfrenta nuestro país. No quiero que los estadounidenses piensen que no nos beneficiamos enormemente de nuestra alianza con nuestro aliado Israel. Nos beneficiamos enormemente del intercambio de inteligencia, tecnología e innovación agrícola, en las que Israel ha liderado el mundo”.

El nuevo embajador estadounidense Huckabee concluyó un completo programa de reuniones diplomáticas en la Residencia Presidencial, durante las cuales los nuevos embajadores de India, Canadá, Bielorrusia, República Dominicana y Angola también presentaron sus cartas credenciales diplomáticas.

El presidente Isaac Herzog recibió hoy lunes las credenciales diplomáticas de siete nuevos embajadores en Israel de Bielorrusia, India, Canadá, República Dominicana, Angola y Estados Unidos.

Junto al nuevo embajador estadounidense, Huckabee, el presidente Herzog comenzó expresando sus condolencias a las comunidades cristianas de todo el mundo tras el fallecimiento del papa Francisco:

“Comparto mis más sinceras condolencias con el mundo cristiano y con las comunidades cristianas aquí en Israel y en Estados Unidos, por su gran pérdida con el fallecimiento de Su Santidad, el papa Francisco”.

El Presidente enfatizó: “Durante años, y especialmente desde el 7 de octubre, usted ha sido una voz destacada de claridad moral y conciencia”, y agregó: “Su nombramiento como Embajador por el Presidente Trump para este puesto crucial es un reflejo brillante del amor, la amistad y el apoyo del Presidente al Estado de Israel. Estamos profundamente agradecidos por los pasos históricos que ha dado para fortalecer la férrea alianza entre Estados Unidos e Israel, y por su firme solidaridad y compromiso en nuestra lucha por defender a nuestro pueblo y traer a casa a todos y cada uno de nuestros rehenes. Sé que usted, Mike, comparte nuestra angustia y nuestra absoluta determinación de ver a cada rehén liberado de las mazmorras de Hamás y devuelto a sus seres queridos. Inmediatamente. A todos. Le agradezco esta lealtad sincera y, no menos, su compromiso con la acción. Nada es más urgente. Y nada merece más nuestra atención que poner fin a este despreciable y continuo crimen de lesa humanidad, que contraviene toda norma legal y ética. contra Dios mismo.”

El Presidente señaló: “Ustedes comienzan su nuevo cargo en un momento decisivo en la historia de esta región. Por un lado, los Acuerdos de Abraham, impulsados ​​por el presidente Trump, han demostrado el poder de una paz cálida. Han demostrado lo que sucede cuando las naciones convierten sus espadas en arados, su conflicto en cooperación, su desconfianza en diálogo. Podemos profundizar este camino.

Creemos que estas palabras de fe en la paz no son solo un sueño, sino una exigencia para nosotros: un compromiso de hacerla realidad. Pero para expandir la paz, también debemos reconocer con seriedad las amenazas a la paz”.

Enfatizó: “El régimen ayatolá en Irán continúa con su visión radical de dominio y desestabilización regional, por sí solo y a través de sus aliados, mientras busca armas nucleares y llama abiertamente a la destrucción de Israel. La historia nos ha enseñado que cuando un régimen radical declara: ‘¡Muerte a Israel y Muerte a Estados Unidos!’, debemos tomarnos en serio estas amenazas y contrarrestarlas con toda nuestra determinación, resolución y fuerza. Por la seguridad de nuestro pueblo. Por el bien de la paz”.

Concluyó: “Michal y yo, y toda la nación de Israel, les damos una cálida bienvenida a la tierra que tanto aman. Que su mandato aquí les brinde todas las oportunidades para explorar este país a lo largo y ancho y su hermoso tapiz de gente. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Que Dios bendiga a Israel”.

El embajador Huckabee agradeció al presidente su bienvenida y dijo: “Vengo a unirme al Estado de Israel y al pueblo judío, porque creo que no se trata simplemente de una posición geopolítica, sino de una posición divina”. Añadió: “Estoy aquí hoy conteniendo las lágrimas porque estoy aquí, no solo como visitante, sino que, durante los próximos años, este será mi hogar. Janet y yo venimos con una extraordinaria sensación de asombro y profunda gratitud al presidente Trump por brindarnos este extraordinario privilegio”.

El Embajador enfatizó: “Estoy aquí con la misión de apoyar al pueblo de Israel por la paz y la prosperidad, para desempeñar un papel que, rezo, permita que el pueblo israelí pueda acostarse por la noche sin temer que una sirena los despierte y los obligue a refugiarse porque los enemigos se dedican irracionalmente a destruirlos. Anhelo el día en que esa joven madre israelí acueste a sus bebés por la noche sin temer que les ocurra algo malo mientras duermen, sino que descansen en paz y sigan viviendo con la extraordinaria resiliencia del pueblo israelí, que he llegado a admirar como insuperable.

En los próximos meses, rezo para que veamos algo, y lo veamos muy pronto, como usted tan elocuentemente ha dicho, señor Presidente: que cada rehén regrese a casa con su familia. Cada rehén. Los que están vivos y los fallecidos, pero cuyos restos son un recordatorio de la dignidad que merecen: tener un entierro digno aquí en su hogar.”

Existen desafíos, y comparto con ustedes la preocupación de que el régimen iraní y toda su hostilidad, que se ha impuesto al mundo durante 46 años, sigue amenazando no solo la paz de Israel, sino también la paz de Estados Unidos. Y recuerdo constantemente que los iraníes siempre han dicho “¡Muerte a Israel!”, y el segundo capítulo es “¡Muerte a Estados Unidos!”. Siempre han deseado que Israel fuera el acto inaugural, y que luego le tocara a Estados Unidos enfrentarse a la destrucción.

Enfatizó: “Nos preocupan profundamente, Sr. Presidente, las amenazas que enfrenta Israel, porque también son las amenazas que enfrenta nuestro país. Y siempre quiero recordar a mis colegas estadounidenses que apoyamos a Israel, en primer lugar, porque compartimos los valores de la Biblia. Compartimos la comprensión de que el fundamento judeocristiano es el fundamento de toda la civilización occidental.

Sin él, no hay sentido de democracia, ni amor, aprecio ni respeto por la persona. Pero también es importante que los estadounidenses sepan que, si bien esperamos ser un buen amigo de Israel y brindarle asistencia en la medida de lo posible, no quiero que piensen que no nos beneficiamos enormemente de nuestra alianza con nuestro aliado Israel. Nos beneficiamos enormemente del intercambio de inteligencia, tecnología e innovación agrícola, en los que Israel ha sido líder mundial”.

Concluyó: “En nombre del Presidente y del pueblo estadounidense, les agradezco su hospitalidad y acojo con agrado la oportunidad de servir a mi Presidente y a mi país, trabajando juntos para lograr la paz que ustedes verdaderamente y tan merecidamente merecen. Gracias, Sr. Presidente”.

Previamente, el Presidente recibió las credenciales diplomáticas del Embajador de Bielorrusia, Yury Yaroshevich; el Embajador de la India, Jitender Pal Singh; el Embajador de la República Dominicana, Olivio A. Fermín; la Embajadora de Canadá, Leslie Scanlon; la Embajadora de Filipinas, Aileen S. Mendiola-Rau; y el Embajador de Angola, Nelson Manuel Cosme.

En declaraciones al Embajador de la India, el Presidente declaró:

“El regreso de los rehenes es nuestra máxima prioridad. Queremos que todos los rehenes regresen a casa, hasta el último de ellos. Están pasando por un infierno y estamos muy preocupados. Debo añadir que requiere un enorme esfuerzo internacional, y también quiero agradecer a su gobierno, a su Primer Ministro, por apoyar a Israel desde el 7 de octubre.

Nuestros gobiernos mantienen sólidas relaciones, y debemos trabajar juntos en cuestiones geoestratégicas: traer a los rehenes de vuelta a casa, evitar que Irán propague el terrorismo y avanzar hacia la paz, la inclusión y la conectividad, y, por supuesto, fortalecer las increíbles relaciones entre nuestros pueblos”.

Al dar la bienvenida al Embajador de Canadá, el Presidente destacó la estrecha amistad entre ambas naciones. El Embajador y el Presidente hablaron sobre la contribución y la importancia del bienestar de la comunidad judía en Canadá. El Presidente agradeció a la Embajadora sus palabras, reiterando el llamado a la liberación inmediata de los rehenes retenidos en Gaza.

En diálogo con el Embajador de Filipinas, el Presidente expresó sus condolencias a la numerosa comunidad católica filipina por el fallecimiento del Papa. El Presidente agradeció a la Embajadora el firme apoyo de su país a Israel y conversaron sobre las oportunidades para profundizar y expandir la relación económica y cultural entre ambos países.

Al dar la bienvenida al Embajador de la República Dominicana, el Presidente expresó su orgullo por la llegada de tantos estudiantes de su país a Israel a través del programa Mashav y la importancia de la cooperación en los campos de las tecnologías hídricas y agrícolas. El Presidente conversó con el Embajador de Bielorrusia sobre la rica historia judía del país, cuna de grandes líderes judíos y sionistas.

Al dar la bienvenida al Embajador de Angola, el Presidente habló de la importante cooperación entre ambos países en el desarrollo de tecnologías hídricas y agrícolas, entre otras áreas de cooperación.

En cada una de sus reuniones, el Presidente Herzog recalcó la importancia fundamental de traer a los rehenes a casa.