El presidente Isaac Herzog sobre la elección del papa León XIV

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Felicito al Cardenal Robert Prevost, recién elegido papa León XIV, por asumir esta sagrada y trascendental responsabilidad: el primer Papa estadounidense. Le envío mis más cálidos deseos desde la Ciudad Santa de Jerusalén.

Esperamos fortalecer la relación entre Israel y la Santa Sede, y fortalecer la amistad entre judíos y cristianos en Tierra Santa y en todo el mundo.

Que su papado sea un puente para construir entendimiento entre todas las religiones y pueblos. Que podamos presenciar el regreso inmediato y seguro de los rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza, y una nueva era de paz en nuestra región y en todo el mundo.

I congratulate Cardinal Robert Prevost, the newly elected Pope Leo XIV, on assuming this sacred and momentous responsibility – the first American Pope. I send you my warmest wishes from the Holy City of Jerusalem.

We look forward to enhancing the relationship between Israel and…

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 8, 2025